La Dirección de Protección Civil, dependiente de la Secretaría de Seguridad y Orden Público, difundió la Alerta Meteorológica N° 48/26 ante la previsión de ocurrencia de viento Zonda en el territorio provincial durante la tarde del viernes 2 de octubre.

El aviso, emitido este jueves 1 de octubre a las 15:26 y actualizado a las 16:07, establece un nivel de Alerta Amarillo. Se prevé que el área sea afectada por vientos con velocidades medias de entre 30 y 40 km/h, acompañados por ráfagas que podrían superar puntualmente los 60 km/h. Este fenómeno meteorológico provocará una reducción significativa de la visibilidad, un repentino incremento en la temperatura ambiente y valores de humedad relativa muy bajos.

Frente a este escenario, las autoridades brindaron una serie de recomendaciones para el resguardo de la población y la prevención de siniestros. Entre las medidas de precaución generales, se solicita prestar atención al entorno para detectar cables caídos, ramas u objetos sueltos; cerrar y asegurar puertas y ventanas; y disponer de linternas cargadas.

Para la circulación vehicular, se aconseja manejar con suma precaución, conservar la distancia entre vehículos, mantener la velocidad mínima y transitar con las luces bajas encendidas. Asimismo, se prohíbe detenerse o refugiarse debajo de árboles o elementos adosados a edificios, tales como carteles, marquesinas y toldos.

En forma complementaria, el organismo enfatizó que las condiciones climáticas del Zonda elevan considerablemente el riesgo de incendios forestales por quema de pastizales y acumulaciones de residuos.

Para mitigar este peligro, se insta a la ciudadanía a no arrojar colillas de cigarrillos ni basura en zonas con vegetación o campos, dado que la sequedad y la presencia de materiales inflamables actúan como detonantes de focos ígneos. Tampoco se deben realizar fogatas ni ningún tipo de fuego en las inmediaciones de áreas agrícolas. Las autoridades explicaron que la elevada temperatura ambiente provocada por el viento colabora en la magnificación del fuego y dificulta las labores para sofocarlo.

Para los residentes de zonas rurales, Protección Civil recomendó liberar los perimetrales de las viviendas mediante la creación de callejones limpios de vegetación (solo tierra) de un ancho superior a los 5 metros, evitando así la propagación de las llamas hacia las construcciones. Adicionalmente, se recordó que la quema de hojas y basura se encuentra estrictamente prohibida por ley. Ante la detección de humo o personas provocando fuego en áreas de alta inflamabilidad, se debe denunciar de inmediato a las líneas de emergencia. Los números telefónicos habilitados para asistencia y denuncias son el 911 (Emergencias) y el 103 (Protección Civil).

Prevención y responsabilidad ciudadana

Ante la llegada del viento Zonda, el acatamiento de las medidas de seguridad y la prohibición absoluta de realizar quemas resultan fundamentales para evitar accidentes urbanos y la propagación de incendios forestales. Conservar las vías de contacto de emergencia a mano y actuar con prudencia en la vía pública serán las claves para atravesar la jornada sin contratiempos.