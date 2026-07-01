La Dirección de Protección Civil informó la emisión de una alerta amarilla por fuertes vientos para la madrugada y la mañana de este miércoles 1 de julio en distintos sectores de la provincia de San Juan.

El fenómeno afectará a los departamentos de 9 de Julio, Albardón, Capital, Chimbas, Rawson, Santa Lucía, zonas bajas de Pocito, Rivadavia y Sarmiento, donde se espera un incremento de la intensidad del viento durante las primeras horas del día.

En el área de alta cordillera, se prevé la presencia de vientos del sector oeste con velocidades entre 60 y 75 km/h, con ráfagas que podrían superar los 100 km/h, lo que podría generar reducción de visibilidad y condiciones adversas para la circulación en zonas elevadas.

En tanto, en el resto de la provincia, el viento llegará desde el sector sur con velocidades de 30 a 40 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 65 km/h, afectando principalmente a zonas urbanas y sectores abiertos del llano.

Las condiciones previstas podrían extenderse durante la mañana, por lo que se recomienda a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales de Protección Civil.

Recomendaciones

Ante este escenario, Protección Civil emitió una serie de recomendaciones preventivas. Entre ellas, se solicita prestar atención al entorno por posibles cables caídos, ramas u objetos sueltos, y asegurar puertas y ventanas.

También se recomienda circular con precaución, mantener distancia entre vehículos, reducir la velocidad y utilizar luces bajas encendidas.

Además, se sugiere no permanecer debajo de árboles ni estructuras como carteles, marquesinas o toldos que puedan desprenderse.

El organismo pidió contar con linternas cargadas ante posibles cortes de energía.

Por otro lado, se advirtió que el riesgo de incendios forestales es alto debido a la sequedad ambiental. En ese sentido, se solicita evitar arrojar colillas de cigarrillos, basura o realizar fogatas en zonas rurales o agrícolas.

Protección Civil recordó que la quema de pastizales o residuos está prohibida por ley, y que cualquier persona que sea vista provocando fuego debe ser denunciada al 911.

Ante emergencias, están habilitados los números 911 y 103 Protección Civil.