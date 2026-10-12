La Secretaría de Seguridad y Orden Público, a través de la Dirección de Protección Civil de la Provincia, difundió la Alerta Meteorológica N° 51/26 ante el pronóstico de tormentas localmente fuertes que afectarán al territorio sanjuanino durante este lunes 12 de octubre.

De acuerdo con el informe oficial, la provincia ingresará en nivel de Alerta Amarilla durante la tarde y la noche de la jornada feriada. Se aguarda la formación de células de tormenta caracterizadas por una elevada actividad eléctrica, precipitaciones intensas en breves lapsos de tiempo y la probable caída de granizo.

Asimismo, el organismo prevé la presencia de ráfagas de viento que podrían superar los 60 km/h, mientras que el volumen de agua acumulada estimado se ubica entre los 20 y 40 milímetros, sin descartar valores superiores en áreas focalizadas.

Frente a este escenario adverso, las autoridades provinciales emitieron una serie de recomendaciones para la ciudadanía, instando a tomar precauciones en la vía pública, asegurar aquellos objetos que puedan ser desplazados por la fuerza del viento, evitar circular por calles anegadas y mantenerse informados de manera constante a través de los canales oficiales de prevención.