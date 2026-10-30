La Dirección de Protección Civil de San Juan emitió una alerta amarilla por tormentas para la tarde y noche de este sábado 31 de octubre. La advertencia alcanza a los departamentos Angaco, Caucete, San Martín y 25 de Mayo, donde se esperan lluvias de variada intensidad, algunas localmente fuertes, acompañadas de posible caída de granizo, actividad eléctrica y ráfagas de viento.

Según el alerta meteorológica N° 54/26, las precipitaciones podrían ser abundantes en cortos períodos, con acumulaciones estimadas de entre 20 y 40 milímetros. Sin embargo, desde el organismo provincial advirtieron que estos valores podrían superarse de manera puntual en algunas localidades.

El fenómeno se desarrollaría principalmente durante la tarde y noche del sábado, por lo que las autoridades recomendaron a los habitantes de las zonas afectadas mantenerse atentos a las actualizaciones oficiales.

Los cuatro departamentos bajo alerta amarilla

La advertencia meteorológica alcanza a Angaco, Caucete, San Martín y 25 de Mayo, donde podrían registrarse tormentas de diferente intensidad.

Uno de los principales riesgos señalados por Protección Civil es la posibilidad de lluvias intensas concentradas en períodos breves, lo que podría generar acumulación de agua en calles y sectores con dificultades de drenaje.

Además, el organismo advirtió sobre la eventual caída de granizo, frecuentes descargas eléctricas y ráfagas de viento que podrían acompañar a las tormentas.

La alerta amarilla indica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas.

Qué recomienda Protección Civil ante las tormentas

Frente a las condiciones anunciadas, las autoridades provinciales difundieron una serie de recomendaciones para reducir riesgos.

Entre las principales medidas, aconsejaron revisar techos, canaletas y desagües para facilitar el escurrimiento del agua. También recomendaron retirar objetos que puedan ser arrastrados por las precipitaciones, asegurar puertas y ventanas y mantener a las mascotas en lugares protegidos.

En el interior de las viviendas, se sugiere desconectar los artefactos eléctricos cuando exista riesgo de ingreso de agua y contar con un kit de emergencia que incluya linterna, botiquín, documentación, agua potable y alimentos no perecederos.

En cuanto a la circulación, Protección Civil pidió evitar transitar por calles inundadas o anegadas, reducir la velocidad al conducir y mantener una distancia prudente entre vehículos.

Ante una eventual caída de granizo, la recomendación principal es permanecer en un lugar seguro y evitar salir mientras se desarrolla el fenómeno.

Los números de emergencia

La Dirección de Protección Civil recordó que, ante cualquier situación de riesgo o emergencia vinculada con las condiciones meteorológicas, los vecinos pueden comunicarse a las siguientes líneas:

103: Protección Civil.

911: Emergencias.

Finalmente, el organismo pidió a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y adoptar medidas preventivas, especialmente en los departamentos comprendidos por la alerta.