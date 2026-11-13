Protección Civil explica qué significan las alertas meteorológicas y cómo actuar

En el marco de las tareas de preparación y prevención que impulsa COPRE, Protección Civil y la Secretaría de Seguridad y Orden Público brindan información clave para los sanjuaninos. El objetivo de esta iniciativa es que toda la población pueda reconocer el significado de las alertas meteorológicas amarilla, naranja y roja, comprender sus alcances reales y adoptar medidas a tiempo frente a posibles fenómenos climáticos adversos.

Comprender estos avisos resulta una herramienta fundamental para anticiparse a cualquier situación de peligro y proteger a la ciudadanía. Por este motivo, el organismo provincial desarrolla constantes acciones de concientización destinadas a que los habitantes de San Juan sepan interpretar cada grado de riesgo y sepan exactamente qué protocolos seguir ante la llegada de tormentas o vientos intensos en la provincia.

El sistema oficial divide las advertencias climáticas en tres categorías bien diferenciadas que permiten medir la intensidad y las consecuencias de los eventos previstos. El nivel amarillo advierte sobre fenómenos con capacidad de generar daños y afectar actividades cotidianas, por lo que se pide tomar precauciones y seguir de cerca la evolución del tiempo.

Cuando el aviso sube a nivel naranja, significa que se esperan fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes materiales y el ambiente. Frente a este escenario de mayor complejidad, las autoridades recomiendan evitar cualquier actividad al aire libre, reducir al mínimo los desplazamientos innecesarios y acatar todas las disposiciones preventivas.

El nivel rojo representa el grado máximo de advertencia e indica fenómenos excepcionales con potencial para provocar emergencias o desastres de gran magnitud. Ante esta situación crítica, se exige permanecer en un lugar seguro y cumplir estrictamente con las indicaciones oficiales, lo que puede incluir una eventual evacuación si el contexto así lo demanda.

Desde Protección Civil enfatizan que todas las comunicaciones oficiales dirigidas a los ciudadanos son emitidas únicamente por el organismo provincial. Por esta razón, insisten en la importancia de evitar la difusión de rumores o datos no verificados, recordando que el único canal oficial de consulta e información es el portal https://sisanjuan.gob.ar/.

Contar con información precisa, identificar rápidamente el color de cada advertencia y actuar con anticipación constituyen pilares esenciales de la prevención comunitaria. Ante cualquier emergencia climática en el territorio provincial, estar debidamente preparados siempre marca la diferencia para resguardar la integridad de todos.