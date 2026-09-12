La preparación de San Juan ante un verano con mayores lluvias sumó una nueva preocupación: la gran cantidad de cubiertas y residuos que terminan dentro de los canales y pueden obstruir el paso del agua. Ante esta situación, Protección Civil pidió a los municipios avanzar con medidas para evitar que los neumáticos continúen siendo arrojados a los cauces.

El planteo surgió durante las reuniones que mantienen Protección Civil, Hidráulica y los departamentos para preparar a la provincia ante los posibles efectos del fenómeno de El Niño y la importante acumulación de nieve en la Cordillera. Según explicó Carlos Morales, director del organismo, a DIARIO HUARPE, mientras se realizan tareas de limpieza comenzaron a aparecer importantes cantidades de residuos, entre ellos numerosas cubiertas.

“Hidráulica saca muchísimas toneladas de mugre y entre ellos muchas cubiertas”, advirtió el funcionario, quien señaló que la situación genera especial preocupación porque los residuos pueden bloquear canales que, durante una tormenta intensa, podrían trabajar cerca del límite de su capacidad.

¿Qué hace San Juan con los neumáticos usados?

Frente a este escenario, Protección Civil comenzó a solicitar a los municipios que busquen alternativas para la disposición de los neumáticos. Una de las posibilidades planteadas es avanzar con ordenanzas que permitan establecer lugares específicos para depositarlos, generar mecanismos de reciclado o implementar sistemas de recolección. “Se les ha pedido a los municipios que armen alguna ordenanza, algo para que se hagan cargo de ello”, explicó.

Desde Protección Civil remarcaron que mantener despejados canales, alcantarillas y zonas de escurrimiento será fundamental ante el aumento previsto de las precipitaciones. “La sociedad tiene que entender que tiene que dejar limpios los lugares y que donde ahora corre agua, deje que corra el agua”, sostuvo el director.

Las tareas forman parte de un operativo preventivo más amplio que Provincia comenzó a desarrollar junto con los 19 municipios. Además de la limpieza y revisión de cauces, se están identificando zonas vulnerables, centros de evacuación y capacidades operativas disponibles en cada departamento.

El funcionario señaló que San Juan aparece, dentro del panorama regional, como una de las provincias que recibiría un impacto menor del fenómeno de El Niño. Sin embargo, advirtió que eso no significa que quede al margen de sus efectos y anticipó un verano con precipitaciones superiores a las habituales.

A ese escenario se suma la importante acumulación de nieve en la Cordillera, que también mantiene bajo seguimiento a las autoridades por el posible incremento de los caudales durante el deshielo.