La Dirección de Protección Civil de San Juan puso en alerta a la población ante la llegada de viento Zonda prevista para la tarde de este miércoles.

El fenómeno afectará principalmente a sectores de Calingasta, Pocito, Rivadavia, Sarmiento, Ullum y Zonda, de acuerdo con el aviso emitido por el organismo provincial.

La advertencia corresponde al nivel amarillo y contempla la presencia de viento con velocidades estimadas de entre 30 y 50 kilómetros por hora, mientras que las ráfagas podrían superar los 70 kilómetros por hora.

El Zonda también puede provocar un rápido aumento de las temperaturas, muy baja humedad relativa y una importante reducción de la visibilidad, condiciones que pueden generar complicaciones para circular y aumentar el riesgo de accidentes.

Qué recomienda Protección Civil

Ante la posibilidad de ráfagas intensas, las autoridades recomendaron extremar las medidas de prevención tanto dentro de los hogares como en la vía pública.

Entre las principales recomendaciones se encuentra revisar el entorno de las viviendas y prestar atención a posibles cables, ramas u objetos que puedan caer o ser desplazados por el viento.

También se pidió mantener puertas y ventanas cerradas y aseguradas, además de evitar permanecer o estacionar debajo de árboles y cerca de carteles, marquesinas, toldos u otras estructuras que puedan desprenderse.

Para quienes deban circular, Protección Civil recomendó reducir la velocidad, mantener una distancia prudencial entre vehículos y conducir con las luces bajas encendidas.

Además, se aconseja contar con linternas cargadas ante la posibilidad de interrupciones en el suministro eléctrico.

Alerta por incendios forestales

Uno de los principales riesgos asociados al viento Zonda es la rápida propagación de incendios debido a la combinación de altas temperaturas, sequedad y baja humedad.

Por este motivo, Protección Civil pidió evitar arrojar colillas de cigarrillos o basura en zonas con vegetación y no realizar fogatas ni ningún tipo de fuego cerca de áreas agrícolas o sectores donde pueda propagarse rápidamente.

Para quienes viven en zonas rurales, también se recomienda mantener despejado el perímetro de las viviendas y contar con un plan de contingencia ante un eventual incendio.

Las autoridades recordaron que la quema de hojas, basura o vegetación está prohibida y que quienes sean detectados provocando fuego en sectores de alta inflamabilidad pueden ser denunciados al 911.

Ante cualquier emergencia, se encuentran habilitados el 911 y el 103 de Protección Civil.