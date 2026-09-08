Los familiares de los 44 tripulantes del ARA San Juan expresaron su profundo rechazo y malestar luego de enterarse de que la Armada avanzó con el retiro de las banderas instaladas en el cerco perimetral de la Base Naval de Mar del Plata. La medida oficial se ejecuta bajo el argumento de realizar obras de remodelación en el lugar, un predio histórico desde donde el submarino zarpó antes de la tragedia que enlutó al país en tiempos de paz.

A través de un comunicado difundido por la abogada querellante Valeria Carreras en representación de las familias, se denunció enérgicamente la maniobra institucional. Desde el espacio legal señalaron que los emblemas colocados en el perímetro "no son un adorno, sino memoria viva y el reclamo permanente de verdad y justicia".

Para los allegados de las víctimas, este perímetro representa el único espacio visible y constante donde la ciudadanía puede visualizar los rostros y nombres de los marinos, advirtiendo que la decisión busca "borrar de la memoria colectiva" lo ocurrido y responde a una continuidad de las lógicas de ocultamiento denunciadas a lo largo de los años.

Ante la situación, los familiares manifestaron que no tolerarán que se elimine el homenaje permanente bajo pretextos de reordenamiento u obras edilicias. Asimismo, insistieron en que el hundimiento no constituyó un accidente inevitable, sino el resultado de decisiones, omisiones y responsabilidades políticas e institucionales que continúan exigiendo esclarecimiento.

Finalmente, la querella exigió tanto a las autoridades de la Armada como a los funcionarios del área que detengan de inmediato cualquier acción destinada a quitar los símbolos recordatorios, concluyendo con firmeza que "la memoria no se remodela y la verdad no se tapa con obras".