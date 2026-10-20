El gobierno de Francia acusó a grupos de ultraizquierda de planificar un esquema insurreccional durante los disturbios registrados el fin de semana y mantuvo los toques de queda en distintos sectores del país. En paralelo, más de 2.500 personas fueron detenidas y las autoridades investigan la muerte de dos hombres en París.

El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, formuló las acusaciones durante una tensa sesión de control en el Parlamento. Como ejemplo de la gravedad de los incidentes, mencionó el incendio del ayuntamiento de Limoges, uno de los episodios que se convirtieron en símbolo de los desórdenes. Este martes fue detenido un hombre de 34 años identificado por sus presuntos vínculos con la ultraizquierda.

Los disturbios incluyeron enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, incendios de edificios públicos y saqueos de comercios. Los hechos se produjeron en el marco de las movilizaciones contra el alto costo de vida y los recortes en los servicios públicos.

Mientras la derecha y la extrema derecha cuestionaron al Ejecutivo por no anticipar la violencia, sectores de izquierda reclamaron respuestas a las demandas de los cientos de miles de personas que participaron pacíficamente de las protestas.

Toques de queda y un operativo masivo para el sábado

Las restricciones nocturnas se mantienen por segunda noche consecutiva en zonas de París y otras ciudades, entre ellas Marsella, Niza y Burdeos. En la capital, la medida rige desde las 23 hasta las 6 del miércoles, hora local.

Las principales áreas afectadas son la plaza de la República y el sector comercial de Les Halles, donde se concentraron algunos de los episodios más violentos. En esta oportunidad, las restricciones no alcanzan las inmediaciones de edificios de poder como el Palacio del Elíseo y la Asamblea Nacional.

Las autoridades buscan evitar nuevos saqueos y recuperar el control de las calles. Además, Lecornu anunció un dispositivo policial masivo para el próximo sábado, cuando los llamados chalecos amarillos y el movimiento estudiantil convocaron a una nueva movilización.

Los chalecos amarillos protagonizaron importantes protestas durante el primer mandato de Emmanuel Macron, entre 2018 y 2019. Por su parte, los estudiantes secundarios reclaman mejores condiciones educativas desde finales de septiembre.

Más de 2.500 detenidos y dos muertes bajo investigación

El ministro de Justicia, Gérald Darmanin, informó que 123 de las más de 2.500 personas detenidas permanecen en prisión, a la espera de juicio o tras recibir las primeras condenas. Los tribunales comenzaron a tratar las causas y este martes comparecieron algunos de los implicados en los hechos más graves.

En relación con los saqueos, las autoridades apuntaron contra delincuentes oportunistas. La Policía analiza videos difundidos en redes sociales para identificar a quienes participaron en los robos.

Al mismo tiempo, la Fiscalía y la Prefectura de Policía investigan la muerte de dos hombres ocurridas en París durante el período de disturbios.

El primero, de 59 años, fue encontrado inconsciente el sábado por la tarde en una calle cercana a la plaza de la República. Debido a las condiciones de seguridad en la zona, fue trasladado a un centro de asistencia, donde murió pese a la intervención de los servicios de emergencia.

El segundo caso ocurrió durante la madrugada del lunes, cuando un hombre de 48 años sufrió una indisposición en la calle Berger, en el área comercial de Les Halles. También falleció pese a la rápida asistencia de los bomberos.

La crisis se desarrolla a seis meses de las elecciones presidenciales en las que Francia deberá elegir al sucesor de Emmanuel Macron, en un escenario de creciente tensión política y social.