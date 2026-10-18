Miles de personas salieron a las calles de distintas ciudades de Italia para reclamar aumentos salariales, mejores servicios públicos y medidas frente al aumento del costo de vida. La jornada derivó en graves incidentes en Milán y otros puntos del país, con heridos, destrozos y alrededor de 50 detenidos.

La mayor tensión se vivió en la plaza del Duomo de Milán. Una movilización que había comenzado de manera pacífica terminó con grupos de encapuchados enfrentándose con las fuerzas de seguridad, lanzando piedras y otros objetos, levantando barricadas y provocando incendios.

La Policía respondió con gases lacrimógenos y cañones de agua para dispersar a los manifestantes. Al menos dos agentes resultaron heridos y cerca de 50 personas fueron demoradas, entre ellas varios menores.

Las protestas en Italia también tuvieron episodios de tensión en Turín y Bolonia. Al mismo tiempo, Roma concentró una multitudinaria movilización sindical que transcurrió sin los graves disturbios registrados en Milán.

Reclamos por salarios y costo de vida

En Roma, la Confederación General Italiana del Trabajo (CGIL) encabezó la marcha denominada “La Via Maestra”, acompañada por más de 100 organizaciones sociales, laicas y católicas.

Los manifestantes reclamaron subas de salarios y pensiones, reducción de la precariedad laboral, un sistema tributario más progresivo y mayores recursos para salud y educación públicas.

También hubo consignas contra el incremento del gasto militar y pedidos para reducir la presión fiscal sobre trabajadores y jubilados.

Durante el acto, el secretario general de la CGIL, Maurizio Landini, anunció que el sindicato convocará a una huelga general para el 20 de noviembre.

Meloni condenó los disturbios

La primera ministra Giorgia Meloni reaccionó después de los incidentes y defendió el derecho a la protesta, aunque cuestionó duramente a quienes participaron de los enfrentamientos.

“Manifestarse es un derecho. Poner a fuego y espada nuestras ciudades no lo es”, escribió la mandataria al referirse a las imágenes registradas en Milán.

Meloni pidió además que las fuerzas políticas opositoras condenen sin ambigüedades la violencia y diferenció a quienes participaron pacíficamente de las movilizaciones de los grupos responsables de los destrozos.

La jornada dejó planteado un nuevo escenario de conflictividad social para el Gobierno italiano. Con la huelga general anunciada para noviembre, los reclamos por salarios, impuestos, servicios públicos y costo de vida volverán a ocupar el centro de la agenda política del país.