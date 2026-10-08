Las protestas estudiantiles volvieron a sacudir Francia este jueves, con miles de jóvenes movilizados en distintas ciudades para reclamar mejoras en las condiciones de estudio. La jornada estuvo marcada por enfrentamientos con la Policía, el uso de gases lacrimógenos y episodios de vandalismo en establecimientos educativos.

La movilización tuvo su principal concentración en París, donde miles de manifestantes se reunieron en la plaza de la Bastilla. Al finalizar la protesta, las fuerzas de seguridad realizaron cargas y utilizaron gases lacrimógenos para dispersar a los concentrados. Según la Policía, algunos manifestantes arrojaron adoquines y pirotecnia contra los agentes.

Los estudiantes reclaman mayores recursos para la educación y mejoras en las condiciones de aprendizaje. La portavoz de la Unión estudiantil, Sabrine Kharbach, advirtió que la movilización continuará mientras el Gobierno no presente medidas concretas.

“Necesitamos ya medidas concretas. Mientras no se pongan encima de la mesa 10.000 millones de euros, no pararemos la movilización”, sostuvo.

Reclamos por las condiciones educativas

El conflicto se extiende desde mediados de septiembre y tiene entre sus principales reclamos la falta de docentes, aulas sobrecargadas y el deterioro de numerosos edificios escolares. El Gobierno francés anunció un plan de emergencia para garantizar reemplazos de profesores ausentes y anticipó una revisión de los horarios escolares y del sistema de ingreso universitario Parcoursup.

Sin embargo, las organizaciones estudiantiles consideraron insuficientes las respuestas oficiales y convocaron a una nueva movilización para el martes 13 de octubre. También circulan llamados para realizar nuevas protestas el 17 de octubre.

Vandalismo y policías heridos

Los incidentes no se limitaron a París. En Reims, en el noreste del país, un policía tuvo que ser hospitalizado después de recibir el impacto de un proyectil. Un joven quedó bajo custodia policial por ese episodio.

En Lormont, cerca de Burdeos, un grupo de personas encapuchadas ingresó a un liceo y provocó destrozos. El director del establecimiento estimó los daños entre 100.000 y 200.000 euros, según informó TN a partir de información de EFE y AFP.

La movilización también quedó atravesada por las denuncias sobre el accionar policial. Desde el comienzo de las protestas se registraron graves heridas entre adolescentes y se abrieron investigaciones por posibles excesos de las fuerzas de seguridad.

Según datos difundidos por las autoridades francesas, desde mediados de septiembre fueron detenidas al menos 6.600 personas, en su mayoría menores de edad. Además, unos 700 policías y gendarmes y más de 200 manifestantes resultaron heridos.

La tensión amenaza con prolongarse durante las próximas semanas, mientras el Gobierno busca responder a los reclamos educativos y contener una movilización que ya adquirió una dimensión nacional.