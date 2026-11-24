La noticia cayó como una bomba en el ecosistema minero sanjuanino. En el marco de la Fiesta Nacional del Sol, Marcelo Álvarez, vicepresidente de la Cámara Minera de San Juan (CMSJ) y CEO de Veladero, confirmó en exclusiva a HUARPE TV que la institución abrirá sus puertas a todos los proveedores, sin distinción y sin costo alguno. La medida, que se ratificará el 15 de diciembre, busca profesionalizar la gestión y ampliar la participación de la cadena de valor, aunque también generó un fuerte debate sobre el rol y la representatividad de las cámaras que hoy nuclean a las pymes.

“A partir de diciembre ningún proveedor que quiera participar va a tener que pagar una cuota. La idea es no dejar afuera a nadie”, afirmó Álvarez en la entrevista. Sin embargo, desde los distintos espacios territoriales la lectura es matizada. Algunas cámaras se animaron a opinar al respecto.

Caprimsa: “Evaluaremos las implicancias antes de fijar posición

Ante la consulta de este medio, el presidente de la Cámara de Proveedores Interdepartamental Mineros de San Juan (Caprimsa), Fernando Godoy, sostuvo que la propuesta “abre interrogantes sobre la gestión, la pertenencia institucional, el financiamiento y la representación de los proveedores mineros”.

En esa línea, el titular de Caprimsa remarcó la necesidad de que el debate sea amplio. “Por su relevancia, entendemos que sus posibles efectos sobre las empresas proveedoras y las entidades que hoy las representan deben ser evaluados con la participación de las cámaras del sector, incluida Caprimsa. A partir de ese análisis, definiremos nuestra posición institucional”, afirmó Godoy a DIARIO HUARPE.

Casemica: “Todo lo que sea contacto con las operadoras será mejor”

En Calingasta, la mirada es más optimista. Consultado Adolfo Ibazeta, presidente de la Cámara de Servicios Mineros de Calingasta (Casemica), ve con buenos ojos la apertura. “Yo pienso que todo lo que esté disponible como contacto con las operadoras va a ser mejor para la participación de todas las pymes de San Juan y para que ellas nos den participación en la escala de valores”, afirmó.

Capromer: “Mientras sea para agregar valor, acompañamos”

La Cámara de Proveedores Mineros y de Energías Renovables de Ullum (Capromer) también respaldó la iniciativa. En diálogo con este medio, su presidente, Marcelo Muñoz, adelantó que en el transcurso de la semana se acercarán a las oficinas de la CMSJ para interiorizarse. “Veo con agrado la apertura y, mientras sea para agregar valor a nuestros servicios y crear más oportunidades, acompañamos. Recordemos que la Cámara Minera de San Juan es la institución más importante en materia de minería”, sostuvo.

Aituric: “La apertura no debe confundirse con capacidad de influir”

La respuesta más detallada y con mayor reparo llegó desde Iglesia. Víctor Alberto Grau, presidente de la Asociación Iglesiana de Turismo, Industria y Comercio (Aituric), planteó ante DIARIO HUARPE que celebran el anuncio, pero puso el acento en la necesidad de que la participación se traduzca en resultados concretos para los territorios. “Una verdadera apertura no debe limitarse a escuchar a los proveedores, sino también a incorporar sus necesidades y propuestas en las decisiones que afectan su desarrollo”, señaló.

En ese sentido, desde Aituric propusieron a este diario la creación de indicadores verificables de arraigo empresarial, la publicación anticipada de licitaciones y un sistema de contrataciones basado en la transparencia. “El mayor riesgo no es que las cámaras pierdan su personería, sino que pierdan progresivamente su poder de negociación y su influencia sobre las políticas de contratación”, advirtió.

Capresmi y Cademi también respaldaron la apertura

Gabriel Paredes, presidente de Capresmi (Iglesia), afirmó a DIARIO HUARPE: “Seguramente vamos a ser parte de esa prestigiosa cámara. Es el camino para adelante, hacer sinergia en créditos y capacitaciones”. Por su parte, José Silva, de Cademi, sostuvo: “Todo lo que sea para sumar y fortalecer a nuestros proveedores nos encontrará siempre dispuestos a participar”.

La asamblea del 15 de diciembre será el punto de inflexión. Hasta entonces, las cámaras debatirán internamente si la apertura gratuita y las comisiones de trabajo son suficientes para garantizar una representación efectiva o si, como advierte Aituric, el desafío es que “la participación no sustituya la representación institucional”.