El próximo 10 y 11 de agosto se realizará una nueva Ronda de Negocios de Vicuña en el Nodo Pismanta de Iglesia, convocada en el marco de la licitación para el Servicio de Transporte de Personal a Sitio. En este contexto, los proveedores locales ya comenzaron a delinear su estrategia para participar y no quedar afuera de una de las contrataciones más importantes del año. El encuentro apunta a vincular a las empresas que competirán por el contrato principal con potenciales subcontratistas locales, con especial foco en Iglesia y Jáchal.

El servicio licitado comprende el transporte terrestre integral de personal para las obras de construcción del proyecto, conectando la Ciudad de San Juan y el centro logístico Albardón con las instalaciones operativas en alta montaña. La cobertura abarca los traslados desde y hacia la terminal ubicada en San Juan, el campamento principal Vicuña y la red de campamentos del proyecto (Fases I a IV, Batidero, La Guanaco, La Brea, Corredor Norte —Río Blanco, La Jarilla y La Majadita— y futuros campamentos a definir).

Expectativas en Iglesia

"El día 10 y 11 estamos invitados a una nueva convocatoria para la ronda de negocios para el transporte de personal hacia Vicuña", confirmó Gabriel Paredes, presidente de la Cámara de Prestadores de Servicio Minero de Iglesia (Capresmi).

La oportunidad para los proveedores locales no se limita a contar con colectivos o minibuses. Paredes explicó que las empresas que participen de la licitación demandarán una serie de servicios complementarios que los proveedores de la zona pueden ofrecer.

"Si bien es cierto no hay una empresa en la localidad que cuente con la cantidad de colectivos que se van a necesitar, sí hay servicios que se pueden brindar para eso, como talleres mecánicos, gomerías, viandas, lubricentros y demás", explicó a DIARIO HUARPE.

La lógica que plantean desde la cámara es que una empresa de gran escala pueda incorporar a pequeños proveedores de Iglesia y Jáchal como parte de su propia estructura de contratación.

Jáchal también se prepara

Desde la Cámara de Proveedores Mineros de Jáchal, Rodolfo Aballay también confirmó la participación en la ronda.

"Ese contrato requiere un montón de servicios", señaló Aballay. El dirigente empresarial reconoció que hay un gran interés de las empresas de Jáchal en poder participar de esta ronda de negocios para poder prestarles sus servicios a las firmas que ganen la licitación.

Por su parte, Paredes mencionó que en Iglesia la cámara ya tiene experiencia en este tipo de articulación. Puso como ejemplo el mantenimiento de caminos: una empresa iglesiana identificada como El Faro realiza tareas en un tramo del camino hacia Vicuña. Y en otro proceso licitatorio relacionado con el camino hacia Veladero, una UTE participa de la prestación junto a una empresa de comunidades y otros proveedores.

Rubros Requeridos

Para esta cuarta edición, los rubros convocados para integrarse como potenciales subcontratistas de las empresas oferentes son:

Talleres mecánicos especializados

Servicio de mantenimiento eléctrico automotriz

Servicio de mantenimiento y venta de neumáticos

Estaciones de servicio y lubricentro industrial

Servicio de mantenimiento de aire acondicionado automotriz

Servicio de lavado y limpieza interior de vehículos a nivel industrial

Grúas y equipo de rescate vehicular de gran porte

Servicio de camionetas guía

Consultoría en Higiene y Seguridad

Provisión de agua embotellada

Servicios de comida a bordo y de emergencia (debidamente habilitados)

Provisión y carga de extintores de incendio

Provisión y recarga de tubos de oxígeno

Consultoría en selección y capacitación de recursos humanos

El desafío de la escala

Uno de los puntos que atraviesa la discusión es cómo hacer que las empresas locales puedan participar de contratos que exceden su capacidad individual.

En el caso del transporte de personal, la escala de la licitación obliga a pensar en asociaciones. Paredes señaló que existen firmas con algún colectivo o minibús que podrían ser incorporadas por la empresa que gane la licitación y, a partir de esa participación, avanzar en su desarrollo.

La ronda del 10 y 11 de agosto es la cuarta que organiza Vicuña en el Nodo Pismanta y se inscribe en un proceso más amplio. La compañía ya anticipó que durante el segundo semestre de 2026 y durante 2027 habrá nuevas contrataciones para distintas áreas.

Los proveedores de Iglesia y Jáchal buscan que ese crecimiento no pase de largo. La ronda de negocios será una nueva oportunidad para que las empresas de ambos departamentos se posicionen y demuestren que pueden ser parte de la cadena de valor de uno de los proyectos mineros más importantes del país.