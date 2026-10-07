UPD Unidos por el desafío > Duelo de conocimientos
Provincia de Tucumán y Doctor Houssay tuvieron un duelo parejo en UPD
Por Silvina Ortiz Hace 0 horas
La Escuela Provincia de Tucumán 5to 2da, de Rivadavia, y el Colegio Doctor Houssay 5to 1ra, de Capital, llegaron a una nueva edición de UPD Unidos por el Desafío, el programa de GRUPO HUARPE, con una misión clara: responder, sumar puntos y quedar cada vez más cerca del gran premio a Bariloche.
Del lado azul estuvieron Julián Pierrestegui y Erick Valdéz, representantes de Provincia de Tucumán, mientras que el equipo naranja estuvo integrado por Abril Arias y María Lima, del Colegio Doctor Houssay. Ambos equipos demostraron desde el comienzo que tenían argumentos para dar pelea y, sobre todo, mucho poder de manifestación.
El juego arrancó con las preguntas de la ruleta, que puso a prueba los conocimientos de los participantes en distintas materias. El equipo azul respondió correctamente en deportes e historia, pero no pudo acertar en lengua. Por su parte, el equipo naranja sumó en historia y ciencia, aunque tuvo una respuesta incorrecta en arte. Con ese arranque, el marcador quedó igualado en 2 a 2.
Varios puntos y ninguna ventaja definitiva
En el segundo bloque llegó el turno del tradicional juego de Verdadero o Falso. Provincia de Tucumán eligió ciencia y consiguió dos puntos, mientras que Doctor Houssay optó por lengua y también logró sumar dos.
Después llegó el desafío de unir conceptos. El equipo azul eligió geografía y consiguió tres puntos, mientras que el equipo naranja tomó la misma materia y obtuvo idéntico resultado. Así, la igualdad volvió a ser protagonista y ambos equipos llegaron al cierre de este bloque con 7 puntos cada uno.
Todo quedaría para la última parte del programa. En el Tutti Frutti, Provincia de Tucumán recibió la letra M y consiguió nueve puntos, mientras que Doctor Houssay tuvo la letra N y sumó dos. La diferencia comenzó a aparecer, aunque todavía quedaba una instancia decisiva: la lluvia de preguntas.
En ese último desafío, el equipo azul consiguió 13 puntos, mientras que el equipo naranja sumó 17. La remontada de Doctor Houssay le puso suspenso al cierre y obligó a esperar hasta la última cuenta para conocer quién se quedaba con el desafío.
Finalmente, el marcador terminó 29 a 26. De esta manera, la Escuela Provincia de Tucumán 5to 2da se quedó con la victoria y avanzó a los octavos de final, dando un nuevo paso en su camino dentro de UPD y acercándose al sueño de viajar a Bariloche.
Dónde verlo
UPD se emite de lunes a viernes de 18:30 a 19:30 horas, por HUARPE TV (19.2 TDA) y plataformas digitales, con conducción de Mari Leiva y Lito García.