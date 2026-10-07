La Escuela Provincia de Tucumán 5to 2da, de Rivadavia, y el Colegio Doctor Houssay 5to 1ra, de Capital, llegaron a una nueva edición de UPD Unidos por el Desafío, el programa de GRUPO HUARPE, con una misión clara: responder, sumar puntos y quedar cada vez más cerca del gran premio a Bariloche.

Del lado azul estuvieron Julián Pierrestegui y Erick Valdéz, representantes de Provincia de Tucumán, mientras que el equipo naranja estuvo integrado por Abril Arias y María Lima, del Colegio Doctor Houssay. Ambos equipos demostraron desde el comienzo que tenían argumentos para dar pelea y, sobre todo, mucho poder de manifestación.

Julián y Érick contra Abril y María representando a sus cursos en UPD. FOTO HUARPE.

El juego arrancó con las preguntas de la ruleta, que puso a prueba los conocimientos de los participantes en distintas materias. El equipo azul respondió correctamente en deportes e historia, pero no pudo acertar en lengua. Por su parte, el equipo naranja sumó en historia y ciencia, aunque tuvo una respuesta incorrecta en arte. Con ese arranque, el marcador quedó igualado en 2 a 2.

Varios puntos y ninguna ventaja definitiva

En el segundo bloque llegó el turno del tradicional juego de Verdadero o Falso. Provincia de Tucumán eligió ciencia y consiguió dos puntos, mientras que Doctor Houssay optó por lengua y también logró sumar dos.

Después llegó el desafío de unir conceptos. El equipo azul eligió geografía y consiguió tres puntos, mientras que el equipo naranja tomó la misma materia y obtuvo idéntico resultado. Así, la igualdad volvió a ser protagonista y ambos equipos llegaron al cierre de este bloque con 7 puntos cada uno.

Todo quedaría para la última parte del programa. En el Tutti Frutti, Provincia de Tucumán recibió la letra M y consiguió nueve puntos, mientras que Doctor Houssay tuvo la letra N y sumó dos. La diferencia comenzó a aparecer, aunque todavía quedaba una instancia decisiva: la lluvia de preguntas.

En ese último desafío, el equipo azul consiguió 13 puntos, mientras que el equipo naranja sumó 17. La remontada de Doctor Houssay le puso suspenso al cierre y obligó a esperar hasta la última cuenta para conocer quién se quedaba con el desafío.

Finalmente, el marcador terminó 29 a 26. De esta manera, la Escuela Provincia de Tucumán 5to 2da se quedó con la victoria y avanzó a los octavos de final, dando un nuevo paso en su camino dentro de UPD y acercándose al sueño de viajar a Bariloche.

Dónde verlo

UPD se emite de lunes a viernes de 18:30 a 19:30 horas, por HUARPE TV (19.2 TDA) y plataformas digitales, con conducción de Mari Leiva y Lito García.