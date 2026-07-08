¿Provocación a Camila? Tini vio a la Selección junto al hijo de De Paul

La histórica clasificación de la Selección Argentina a los cuartos de final del Mundial 2026 dejó postales inolvidables en Estados Unidos. Tras el agónico triunfo por tres a dos contra Egipto, las miradas se posaron sobre la tribuna del estadio donde estuvo Tini Stoessel para alentar al conjunto nacional. Sin embargo, un detalle particular capturó la atención de los presentes y se volvió viral rápidamente en las redes sociales.

La cantante no estaba sola en el palco sino acompañada por Bautista De Paul, el segundo hijo del futbolista con Camila Homs. En las imágenes se observa al niño parado sobre el borde del sector mientras la artista lo sostiene por la cintura con las dos manos. El pequeño saludó a su papá en el césped mostrándose algo tímido y entre risas ante las cámaras, lo que demostró la cercanía que la estrella del pop tiene con los herederos del volante.

Luego de haber sufrido los más de 90 minutos de juego, la cantante se expresó en sus redes sociales para festejar el resultado. "Te amo mi amor. Te amo Argentina", escribió Stoessel en sus historias con una foto de Rodrigo.

Con este panorama, el plantel liderado por Lionel Scaloni ya piensa en la próxima instancia definitiva del torneo de la FIFA, donde espera por el ganador del cruce entre Colombia o Suiza.