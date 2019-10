Próvolo: Peritos coincidieron en que los relatos de las víctimas tienen credibilidad

Peritos médicos que trataron a las víctimas por abusos sexuales en el Instituto Próvolo de Mendoza señalaron hoy ante el Tribunal que sus relatos "tienen credibilidad y que no buscan otro fin que justicia", informaron fuentes judiciales. Psicólogos y psiquiatras de partes declararon hoy y coincidieron en señalar que las declaraciones de las víctimas tienen credibilidad y que los relatos de los ex alumnos que padecieron los abusos, no tienen "una finalidad ganancial más que obtener justicia", en la causa en que se juzga a dos religiosos y un administrativo. Los imputados son los sacerdotes Nicola Corradi (83), Horacio Corbacho (59) y el administrativo Armando Gómez (57), que están acusados por "abuso sexual con acceso carnal agravado, en concurso real con corrupción de menores". “Declararon dos psicólogas con respecto a las pericias que se hicieron en Cámara Gesell el año pasado, dieron testimonios muy claro donde dan cuenta de todos los indicadores de abusos que tienen los chicos”, contó el abogado de las victimas, Oscar Barrera. “Los indicadores de abuso son angustia, ansiedad, intento de daño físico, trastornos del sueño, sueños recurrentes con los abusos, todos esos son indicadores por lo que pasaron las víctimas", señaló. Los peritos hablaron del daño, de stress post traumático de las victimas como problemática en su vida sexual para vincularse en su vida adulta, entre otras secuelas más severas. En la continuidad del debate de hoy declaró también un ex alumno y dijo ante el Tribunal que “en una ocasión, dentro del Instituto, fue hasta el dormitorio del cura Corbacho a llevar una documentación, tocó la puerta y debió esperar para ser atendido cerca de 15 minutos, luego de ese tiempo se abrió la puerta y vio en el interior a un niño y nada más”. Con esta declaración confirma lo expuesto por los abogados de la querella que Corbacho llevaba a algunos alumnos a su habitación, indicaron las fuentes. El Tribunal, una vez finalizada la ronda de testigos, dispuso un cuarto intermedio hasta mañana a las 9, cuando habrá más declaraciones de testigos.