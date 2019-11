Proyectan a nivel mundial documental sobre gira "El Dorado World Tour" de Shakira

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

“Shakira in Concert: El Dorado World Tour”, un documental con registros de la gira mundial que la artista colombiana llevó a cabo por unos 22 países en 2018, llegará a los cines en una única proyección que se realizará el 13 de noviembre.



El largometraje podrá verse en unas 2.000 salas de más de 60 países, entre los que se encuentra Argentina, con funciones en 11 puntos de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano y en distintas provincias.



Dirigido por la propia Shakira y James Merryman, el filme muestra imágenes de los shows de la cantante, entrevistas y escenas registradas en camarines.



En el tour, la artista había presentado su disco “El Dorado”, ganador de varios premios Grammy, que contenía temas como “Chantaje” y “La bicicleta”; además de repasar éxitos como “Estoy aquí”, “Waka Waka” y “Hips don't lie”.



“Esta fue una de las giras más memorables de mi carrera. Después de recuperar mi voz, mis fans me animaron a volver al escenario como siempre lo hacen, y es surreal revivirlo con ellos ahora en más de 60 países a través de cines en todo el mundo”, expresó Shakira en un comunicado de prensa.



Y añadió: “Sé que han estado preguntando en mis redes sociales por esta película de mi concierto y ahora finalmente está lista, así que espero que sea algo para recordar tanto para mí, como para todos aquellos que me han apoyado todos estos años".