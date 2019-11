Proyectan la cosecha 2019/20 de soja, maíz y trigo en casi 124 millones de toneladas

POR AGENCIA TÉLAM

La cosecha de soja, maíz y trigo en Argentina rondarán las 124 millones de toneladas en la campaña 2019/20, proyectó hoy el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.



De esta manera, la cartera agropecuaria proyectó una cosecha de los tres principales granos de 123,9 millones de toneladas que, de concretarse, se ubicará casi ocho millones de toneladas por debajo de lo obtenido en la campaña 2018/19.



Durante la IV Jornada de Perspectivas Agrícolas organizadas por Agricultura funcionarios nacionales, especialistas y empresarios del sector dieron sus proyecciones de producción y analizaron el contexto nacional e internacional de los granos.



El primer panel estuvo dedicado al maíz, en el cual la cartera nacional calculó una producción de 52,9 millones de toneladas sobre una superficie de 9 millones de hectáreas.



Si bien el hectareaje respecto a la campaña anterior no variaría, si lo haría la cosecha con una merma de 4,1 millones de toneladas.



Según el subsecretario de Agricultura, Luis Urriza, la caída en la producción se fundamentó en cuestiones climáticas, las cuales no serían tan "excepcionales" como la del ciclo pasado y por una mayor participación del maíz tardío que arrojaría menores rindes.



Los cálculos realizados por Agricultura prevén que 49% del área implantada con el cereal corresponderá a maíz temprano, mientras que el restante 51% corresponderá al tardío.



La cartera agropecuaria calcula el total de la superficie implantada con el cereal y computa no solo el maíz con destino comercial, sino también el que tiene como finalidad el uso forrajero, por lo que la comparación con las proyecciones privadas arroja una diferencia favorable en cuanto a estimación de cosecha como así también en la superficie ocupada.



Por su parte, el especialista de la consultora agropecuaria AZ Group, Diego Pasi, estimó que la superficie que ocupará el maíz será de 8,8 millones de hectáreas con una producción de 51 millones de toneladas.



Respecto al trigo, el director de Cultivos Extensivos del Ministerio, Martín Francisco Moreno, informó que se espera una producción de 19,6 millones de toneladas (100.000 toneladas más que en el ciclo anterior) sobre una superficie de 6,6 millones de hectáreas.



Dicha proyección se vio afectada por la falta de lluvias durante momentos críticos del trigo, en especial sobre el centro del área agrícola nacional.



La escasez de humedad provocó que en los últimos tres meses el rendimiento promedio del cereal implantado cayera 10%.



Dicha proyección se ubica más de un millón de toneladas por encima de lo previsto por la Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BCBA), la cual tras un nuevo recorte, ubicó la cosecha en 18,5 millones de toneladas.



En cuanto a la soja, la cartera agropecuaria proyectó una producción de 51,4 millones de toneladas sobre una superficie de 17,1 millones de hectáreas.



Si bien el área destinada a la oleaginosa ocuparía 100.000 hectáreas más que en la campaña 2018/19, la producción, de concretarse el guarismo, se verá reducida en casi 4 millones de toneladas.