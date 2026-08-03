Proyectarán "Nazareno Cruz y el Lobo", gratis, en el Cine Teatro Municipal

Los amantes del cine nacional tendrán una nueva oportunidad para disfrutar de la obra de uno de sus máximos exponentes. Este martes 4 de agosto, a las 20, el Cine Teatro Municipal será escenario de una nueva edición del ciclo "Cine de Barrio", una propuesta cultural que en esta oportunidad rendirá homenaje al reconocido director, guionista y actor Leonardo Favio.

La actividad contará con entrada libre y gratuita, por lo que vecinos y visitantes podrán asistir sin costo para disfrutar de una nueva función dedicada al realizador, considerado una de las figuras más importantes de la historia del cine argentino.

La proyección forma parte de un ciclo que busca acercar producciones nacionales a distintos públicos y revalorizar el legado de los grandes realizadores del país. En esta ocasión, el homenaje estará centrado en la obra de Favio, cuyas películas marcaron un antes y un después en la cinematografía nacional.

Una propuesta abierta para toda la comunidad

La función comenzará a las 20 horas en el Cine Teatro Municipal y la organización recomienda asistir con anticipación para asegurar un lugar, ya que el ingreso será por orden de llegada.

El evento es impulsado por la Coordinación Carlos Cerimedo, que invita a toda la comunidad a participar de esta iniciativa cultural destinada a difundir y preservar el patrimonio audiovisual argentino.