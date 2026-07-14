Glencore Pachón abrió las puertas de su operación en Calingasta para recibir a las familias de sus trabajadores en el marco del Día de la Familia. La jornada, desarrollada en las instalaciones de Pampa del Indio, reunió a familiares de colaboradores de Barreal, Villa Calingasta y San Juan.

Durante el encuentro, los asistentes recorrieron las oficinas del proyecto y la testigoteca, donde se resguardan las muestras de roca extraídas durante las campañas de exploración. También participaron de charlas informativas sobre el avance del proyecto y el trabajo que la compañía realiza con las comunidades de la zona.

"Creemos que generar estos espacios también es una forma de acercar el proyecto a quienes son el motor e inspiración diaria de nuestros equipos", señaló la compañía a través de sus redes sociales.

Glencore Pachón es uno de los proyectos de cobre más importantes del país. Actualmente, se encuentra en etapa avanzada de exploración y factibilidad. Está ubicado en el departamento Calingasta, a unos 3.500 metros sobre el nivel del mar, y forma parte de la cartera de proyectos cupríferos de San Juan que buscan posicionar a la provincia como un polo minero de clase mundial.

Recientemente, la compañía informó que alcanzó 3 millones de horas trabajadas sin lesiones ni incidentes ambientales durante su campaña 2025-2026, en la que se perforaron 21.246 metros distribuidos en 53 pozos. Además, durante la construcción de dos puentes estratégicos sobre los ríos Colorado y Los Patos, el 90% de los 120 trabajadores directos fueron residentes de Calingasta.

El proyecto El Pachón demandó una inversión de 15 millones de dólares en infraestructura vial durante el último año y generó más de 600 puestos de trabajo en el pico de actividad, según informó la compañía.

La jornada forma parte de las actividades de relacionamiento comunitario que Glencore Pachón viene desarrollando para fortalecer el vínculo con las localidades cercanas al proyecto. La empresa también lleva adelante programas de educación, capacitación y fortalecimiento institucional en Calingasta, donde en 2025 destinó alrededor de 500 millones de pesos.