Pruebas Aprender 2025: mejoró el rendimiento en Lengua, pero Matemática sigue siendo la principal deuda

Los resultados de las Pruebas Aprender 2025 mostraron una mejora significativa en el desempeño de los estudiantes argentinos de sexto grado en Lengua, aunque volvieron a evidenciar las dificultades que persisten en Matemática. Los datos fueron presentados por el Gobierno nacional y corresponden a la evaluación realizada el 4 de noviembre de 2025 en escuelas primarias de todo el país.

De acuerdo con el informe difundido por el Ministerio de Capital Humano, el 76,9% de los alumnos alcanzó un nivel satisfactorio o avanzado en Lengua, lo que representa una mejora de 10,2 puntos porcentuales respecto de la edición 2023 y constituye el mejor resultado registrado en los últimos diez años.

Además, el porcentaje de estudiantes ubicados en el nivel más alto de desempeño pasó del 26,4% al 39%, un crecimiento que, según el Gobierno, refleja avances en la comprensión lectora y en las políticas de alfabetización impulsadas en los últimos años.

Matemática continúa siendo el mayor desafío

El panorama es diferente en Matemática. Los resultados indican que solo el 49,5% de los estudiantes alcanzó un desempeño satisfactorio o avanzado, mientras que el 50,5% restante se ubicó por debajo del nivel esperado para concluir la escuela primaria.

Estos datos consolidan a Matemática como una de las principales preocupaciones del sistema educativo argentino y uno de los desafíos pendientes para las políticas educativas nacionales.

Desde el Gobierno señalaron que será necesario profundizar las estrategias de enseñanza en esta área para revertir los bajos niveles de aprendizaje registrados en la evaluación.

Participaron más de 91.000 estudiantes

La prueba fue realizada el 4 de noviembre de 2025 y contó con la participación de 91.042 estudiantes de sexto grado pertenecientes a 4.178 escuelas de gestión estatal y privada de todo el país.

Según el informe oficial, la evaluación alcanzó una cobertura del 97,4% de los establecimientos seleccionados y una participación estudiantil del 86,9%.

San Juan, a la espera de los resultados provinciales

El reporte nacional también destacó que las 24 jurisdicciones del país mejoraron sus resultados en Lengua respecto de la edición anterior. Sin embargo, el Ministerio de Capital Humano aún no publicó los datos desagregados por provincia, por lo que todavía no se conoce cuál fue el desempeño específico de los estudiantes de San Juan.

El informe también mostró que persisten diferencias de rendimiento entre alumnos de distintos niveles socioeconómicos, aunque esa brecha se redujo en comparación con evaluaciones anteriores. Asimismo, se registraron mejoras tanto en escuelas de gestión estatal como privada.

Con estos resultados, las Pruebas Aprender 2025 reflejan un avance en comprensión lectora, pero también confirman que fortalecer la enseñanza de Matemática continúa siendo uno de los principales retos para mejorar la calidad educativa en Argentina.