El PSG se consagró campeón de la Supercopa de Europa este miércoles tras vencer 2-1 al Aston Villa en el Red Bull Arena de Salzburgo, Austria. El conjunto francés logró dar vuelta el resultado y quedarse con un nuevo título internacional luego de conquistar la Champions League.

Los goles del campeón fueron convertidos por Khvicha Kvaratskhelia y Désiré Doué, mientras que Brian Madjo había puesto en ventaja al equipo inglés.

Dibu Martínez no jugó

Una de las principales ausencias del partido fue la de Emiliano “Dibu” Martínez, quien no estuvo entre los jugadores del Aston Villa.

El entrenador Unai Emery decidió darle más días de descanso a los futbolistas que llegaron hasta las últimas instancias del Mundial 2026, entre ellos el arquero argentino.

“No están aquí porque terminaron la temporada el 19 de julio y les di cuatro semanas para descansar, y es completamente necesario”, había explicado Emery antes del encuentro.

El otro argentino del Aston Villa, Emiliano Buendía, fue titular en la final. En tanto, Alejandro Garnacho quedó fuera de la convocatoria del conjunto inglés.

Cómo llegaron a la final

El Aston Villa llegó a la definición después de conquistar la Europa League, tras vencer 3-0 al Friburgo de Alemania. El PSG, por su parte, obtuvo su lugar luego de ganar la Champions League frente al Arsenal. El partido había terminado 1-1 durante los 90 minutos y el equipo francés se impuso posteriormente en la tanda de penales.

Con la victoria ante Aston Villa, el PSG sumó ahora la Supercopa de Europa a su reciente conquista continental.