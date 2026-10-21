PSJ Cobre Mendocino anunció la incorporación de Marcelo Avecilla como nuevo Chief Executive Officer (CEO) de la compañía, en una etapa clave para el desarrollo del proyecto. Fabián Gregorio, hasta ahora al frente de la conducción, focalizará su gestión como Presidente de la compañía, manteniendo su rol en la conducción estratégica y el relacionamiento institucional del emprendimiento.

Avecilla es mendocino y cuenta con más de 20 años de trayectoria en la industria minera internacional. A lo largo de su carrera ocupó posiciones ejecutivas en compañías como Mineral Resources, Fortescue Metals Group y BHP, liderando operaciones mineras de gran escala y participando en proyectos de inversión en Australia y Argentina.

Entre sus antecedentes se destaca su desempeño como General Manager de Mt. Marion, operación de Mineral Resources en Australia, donde tuvo a su cargo la gestión integral de la operación y lideró un proyecto de expansión. Previamente, se desempeñó como gerente general de Christmas Creek, de Fortescue Metals Group, con responsabilidades sobre una producción anual de aproximadamente 52 millones de toneladas de mineral de hierro, además de participar en otros proyectos de desarrollo y puesta en marcha de operaciones mineras.

Formación y regreso a la provincia

Su formación académica incluye estudios de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones e Ingeniería Eléctrica en la Universidad de Mendoza, un posgrado en Gestión de Activos de la Universidad Austral y una especialización en Gestión de Minerales y Energía de la University of Western Australia.

Avecilla regresa a Mendoza para poner al servicio de su provincia la experiencia adquirida a lo largo de su trayectoria internacional y liderar el desarrollo de PSJ Cobre Mendocino, el primer proyecto de cobre que entrará en producción en la provincia.

La incorporación de Avecilla, con la continuidad y el apoyo de Gregorio, fortalece la estructura de conducción de PSJ Cobre Mendocino para liderar el avance de los estudios previos a la construcción, la ingeniería y la planificación de las futuras etapas del proyecto. La compañía busca consolidar un equipo con experiencia local e internacional para encarar la recta final hacia la producción.