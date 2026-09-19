El histórico preparador físico Fernando Signorini sorprendió a los fanáticos del fútbol al compartir en su cuenta personal de Instagram una serie de imágenes inéditas de Diego Armando Maradona.

Las imágenes capturan al astro argentino demostrando su talento con la pelota sobre la cubierta del acorazado USS Iowa, un imponente buque de guerra perteneciente a la Armada de los Estados Unidos.

El episodio tuvo lugar en noviembre de 1989, momento en que el por entonces capitán y figura del Napoli recibió una invitación formal por parte de la jefatura de la OTAN —cuya sede se encontraba en la ciudad italiana de Nápoles— para recorrer la nave militar.

Durante la visita oficial, el "Diez" estuvo acompañado por el propio Signorini y por el periodista Angelo Rossi, quien se desempeñaba como cronista del diario local Il Mattino.

A su llegada al gigantesco buque, el astro fue recibido con honores protocolares habitualmente reservados para jefes de Estado. Sin embargo, el estricto protocolo de la Armada estadounidense quedó de lado cuando una pelota de fútbol entró en escena a bordo de la nave militar.

Rodeado por la tripulación del buque e instrumental bélico de alta tecnología, Maradona comenzó a realizar demostraciones de destreza y dominación del balón sobre la superficie de chapa de la embarcación, en una escena que emuló las recordadas exhibiciones que brindaba durante los entretiempos en sus inicios con Argentinos Juniors.

A través de su publicación, Signorini acompañó el archivo fotográfico expresando que estas postales constituyen una prueba irrefutable de que "la pelota iba con Diego a todas partes". La recuperación de este registro histórico confirma la capacidad del ídolo argentino para desplegar su vínculo con el fútbol sin importar el escenario, trascendiendo fronteras desde la cancha del San Paolo hasta la cubierta de un buque de guerra norteamericano.

Como dijo su amigo y entrenador: "Estas fotos son una clara demostración de eso. Había sido invitado por la jefatura de la OTAN, con sede en Nápoles, a visitar el acorazado USS Iowa, y tuve la suerte de acompañarlo. Tuvo una recepción digna de un jefe de Estado. Nos divertimos mucho, la pasamos bárbaro y, de pronto, apareció una pelota. Y él no tuvo otra ocurrencia que hacer lo que hacía desde muy chiquito, en los entretiempos de los partidos de Argentinos Juniors: ponerse a hacer jueguitos. En esa visita también estaba Angelo Rossi, un querido amigo periodista, por entonces de Il Mattino, el principal diario de Nápoles y del sur de Italia, a quien Diego había invitado. Eso le permitió a Angelo hacer una nota de color sobre aquella visita".