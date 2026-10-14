La aparición de cinco ballenas muertas en menos de 48 horas generó preocupación en Puerto Madryn, Chubut, donde especialistas y autoridades mantienen un operativo de monitoreo para determinar las causas de la mortandad. El fenómeno se suma a una temporada marcada por una cantidad inusual de ejemplares sin vida en las costas patagónicas.

El caso más reciente se registró el martes por la mañana, cuando una ballena franca austral fue encontrada en las inmediaciones de las calles Roca y 9 de Julio, en una zona céntrica de la ciudad. El hallazgo se sumó a otros cuatro ejemplares que aparecieron durante el fin de semana en distintos sectores del litoral, entre ellos Playa Kaiser, la Curva del Indio, Playa Paraná y el área cercana al Club Náutico Atlántico Sud.

La sucesión de casos encendió las alertas porque, según especialistas, la cantidad de muertes registrada durante esta temporada está por encima de los niveles habituales.

Investigan las causas de la mortandad

Los equipos científicos realizan tareas de monitoreo y análisis para determinar qué provocó la muerte de los animales. Entre las hipótesis que se estudian figuran posibles enfermedades infecciosas y factores ambientales, aunque todavía no existe una explicación confirmada para todos los casos.

La investigación contempla necropsias, estudios microbiológicos y la toma de muestras para analizar la salud de los ejemplares y las condiciones del ambiente marino.

En las semanas anteriores, la aparición de ballenatos muertos en las costas de Chubut había generado preocupación. En esos casos, los investigadores evaluaban la posibilidad de que una infección bacteriana estuviera relacionada con los decesos.

Sin embargo, los cinco ejemplares encontrados recientemente son adultos, una diferencia que amplía los interrogantes sobre el fenómeno y obliga a profundizar los estudios.

Una temporada con cifras preocupantes

La reiteración de hallazgos mantiene en alerta a los especialistas que siguen la evolución de la ballena franca austral en la región de Península Valdés, uno de los principales sitios de reproducción de la especie.

El monitoreo busca establecer si existe un factor común entre los episodios y determinar qué condiciones podrían estar contribuyendo al aumento de la mortalidad.

Mientras avanzan los análisis, las autoridades continúan con las tareas de seguimiento sanitario y ambiental para reunir información que permita esclarecer las causas y evaluar posibles medidas de protección para la fauna marina.