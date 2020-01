Puertorriqueño Clemente dispara contra San Lorenzo: "No cumplieron lo que prometieron"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El puertorriqueño Ramón Clemente, quien había sido anunciado por San Lorenzo como nuevo refuerzo para participar de la Básquetbol Champions League Américas, se marchó del país y disparó munición gruesa contra las autoridades de la entidad de Boedo, a quienes responsabilizó de "no cumplir con lo que prometieron"



"La situación con San Lorenzo es la misma que expliqué por redes sociales. Hay una deuda que el club mantiene conmigo y con otros jugadores", explicó el ala pivote, de 34 años y que había vestido la casaca azulgrana en la temporada 2018-2019.



"Tomé la decisión de irme porque entendía que no se iba a solucionar el tema de la deuda en estos días", agregó el jugador que también vistió las camisetas de Ferro y Obras Basket en la Liga Nacional (LNB).



Junto con el interno iraní Aaron Geramipoor, todavía no habilitado para actuar con el equipo del DT bahiense Néstor 'Che' García, el puertorriqueño había sido anunciado como incorporación para el club de Boedo para jugar cuartos de final de BCLA y la futura Copa Intercontinental en Tenerife, en febrero próximo.



"Volví a San Lorenzo con la intención de que las cosas puedan ser diferentes esta vez. Pero entendí que no recibiría ningún dólar de los que se me debían y entonces decidí tomar el avión y emprender el retorno a casa", explicó Clemente, en declaraciones al programa radial 'Reloj de 24' (AM 530 Somos Radio).



El interno del seleccionado boricua es uno de los jugadores extranjeros a los cuales la institución que preside Marcelo Tinelli les adeuda dinero de temporadas pasadas. Por tal motivo, el club fue sancionado por la Federación Internacional (FIBA) y estaba impedido de incorporar refuerzos, desde noviembre pasado.



"No soy tonto. Sé que no me pagarían por completo en 30 días. Si le debes a cinco jugadores de la pasada temporada y hay nuevos en esta temporada, por qué me pagarías mi dinero?", se preguntó el ala pivote que manifestó estar en su país "preparándome con el seleccionado" para los compromisos de clasificación con miras a las ventanas hacia la Copa América 2021



"Estoy sorprendido con el comportamiento de la dirigencia de San Lorenzo. Firman grandes jugadores extranjeros y no les pagan según lo acordado. Eso no es justo", agregó.



"De verdad fue muy duro tomar la decisión de irme. Vine a Buenos Aires con el propósito de solucionar el tema de la deuda. Pero no cobré ni un sólo dólar! Cómo no ví un avance en la situación resolví marcharme", contó Clemente.



El ala pivote no jugará en el conjunto azulgrana, a pesar de que deportivamente "había muchos desafíos por delante".



"Está la Copa Intercontinental, el Final Four del Super 20 (que se jugará este fin de semana entrante en Comodoro Rivadavia) y también está con vida en la Champions League (BCLA). Pero decidí no participar porque sabría que lo haría gratis", descerrajó.



Por último, Clemente agradeció a los "fanáticos, al personal técnico, los entrenadores, el personal médico y los jugadores" de San Lorenzo.



"Pido disculpas si alguno se enojó por esta manera en la que me fui. Pero esto es un negocio y no sé cómo sobrevivir si alguien no me paga y no tengo comida en mi mesa", resaltó.