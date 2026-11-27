La multinacional alemana Puma cerró su fábrica de Chamical, en La Rioja, y desvinculó a los últimos 50 trabajadores que se desempeñaban en el establecimiento. La empresa reemplazará con importaciones el insumo que producía en esa planta, mientras mantendrá activa su otra fábrica en el Parque Industrial de la capital provincial.

Los empleados afectados recibirán el 100% de la indemnización legal más una gratificación extraordinaria del 20%, propuesta que ya fue aceptada por los trabajadores. Buena parte de los operarios despedidos tenía entre 20 y 30 años de antigüedad en la compañía.

Qué pasará con la producción

En Chamical, Puma fabricaba un insumo utilizado para elaborar botines, que a partir del cierre comenzará a importar. Desde la empresa explicaron que la decisión forma parte de un «proceso de consolidación productiva» y ratificaron que continuará la fabricación local de calzado en su otra planta.

La fábrica ubicada en la capital riojana cuenta actualmente con alrededor de 490 empleados y trabaja en un solo turno, cuando llegó a operar en tres. La secretaria de Trabajo de La Rioja, Myriam Espinosa, señaló que la empresa atraviesa una reestructuración profunda por la apertura de las importaciones, la retracción del consumo y la caída de las ventas.

De las inversiones al cierre de una planta

Puma tiene presencia industrial en La Rioja desde 1981 y llegó a contar con cuatro establecimientos productivos en la provincia. Entre 2018 y 2019 cerró sus fábricas de Chilecito y Sanagasta, aunque luego retomó las inversiones en el país.

En 2020 anunció un desembolso de $240 millones para incorporar dos líneas de producción y sumar 100 trabajadores, mientras que en 2021 destinó otros $420 millones a ampliar su capacidad. En abril de 2023 inauguró dos nuevas líneas, con una inversión de u$s7 millones.

En ese momento, la compañía empleaba a 978 trabajadores en La Rioja y producía 3,5 millones de pares anuales. Sin embargo, desde 2024 comenzó a reducir su estructura mediante despidos y retiros voluntarios.

En febrero de 2025 había desvinculado a 25 operarios y acordado con el gremio una reducción de una hora diaria de trabajo y de los salarios, a cambio de preservar los puestos de producción durante el resto de ese año. La caída de las ventas continuó y, menos de dos años después, la empresa decidió cerrar la planta de Chamical.

La situación de la industria del calzado

El cierre se produce en un contexto de retroceso de la producción nacional de calzado, que acumuló una caída interanual del 22,6% durante los primeros nueve meses de 2026, según los últimos datos del INDEC. A su vez, la Cámara de la Industria del Calzado estimó que este año podrían fabricarse 60 millones de pares, frente a los 80,4 millones de 2025 y los 108 millones de 2023.

En paralelo, entre enero y septiembre ingresaron al país 22,7 millones de kilos de calzado y sus partes, por debajo de los 30,1 millones del mismo período de 2025, pero por encima de los 18,5 millones de 2024. En este escenario, también se conoció el cierre de la fábrica de suelas Arluchi, en Chivilcoy, que trasladará su producción a Brasil.