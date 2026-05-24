Punto por punto, por dónde pasará el Desafío Ruta 40 YPF 2026

El Desafío Ruta 40 YPF 2026 pondrá en marcha su primera etapa este lunes 25 de mayo con un recorrido que partirá y finalizará en la provincia de San Juan. La competencia, que tendrá a la precordillera de Los Andes como testigo, promete una exigencia alta desde el arranque, con una variedad de terrenos que incluirán cañadones imponentes, un salar extenso y veloz, y ríos secos de distintas características.

De acuerdo con la descripción oficial de la etapa, los competidores atravesarán primero formaciones montañosas para luego ingresar en un salar que demandará atención constante en los rumbos. La continuidad del recorrido alternará ríos secos: algunos anchos con buen piso, otros más encajonados entre barrancos y otros de tránsito muy lento con múltiples brazos, donde la concentración se convertirá en una destreza necesaria. Las pistas de trazas variadas y los rumbos poco claros en algunos sectores sumarán dificultad, al igual que las huellas que parecen paralelas pero pueden alejar a los competidores de la traza ideal.

Zonas de espectadores y horarios

La organización dispuso cuatro zonas de espectadores (ZE) para que el público pueda seguir la competencia en distintos puntos del recorrido. Todas ellas serán de acceso libre y controlado, con indicaciones precisas para llegar desde la Ruta Nacional 40.

La Zona de Espectadores 1 (ZE1 – DSS) se ubicará a 8,5 kilómetros del acceso a Mogna, cuyas coordenadas de ingreso son S30 37.909 W68 38.295. El punto exacto de observación se encuentra en S30 39.792 W68 33.473, y se estima que el primer competidor pasará alrededor de las 8:15 horas.

La Zona de Espectadores 2 (ZE2 – Acceso Mogna) se encuentra a 10,60 kilómetros del mismo ingreso a Mogna, en coordenadas S30 40.145 W68 32.057. Este punto corresponde al inicio de una huella arenosa. El horario estimado de paso del primer competidor también es a las 8:15.

La Zona de Espectadores 3 (ZE3 – Río de la Quebrada) se localizará a 25,50 kilómetros del acceso a Mogna, en las coordenadas S30 41.056 W68 25.421. Allí, los espectadores podrán observar la salida del Río de la Quebrada. El primer competidor pasará aproximadamente a las 8:15.

La Zona de Espectadores 4 (ZE4 – Las Lajas) se accede desde Albardón, ingresando por la Ruta Nacional 40 hasta las coordenadas S31 26.491 W68 31.386 (calle Sarmiento). Desde allí se deben recorrer 2,5 kilómetros y doblar a la izquierda por calle Las Lajas, avanzando 17,7 kilómetros hasta el punto de observación en S31 18.224 W68 25.287. El primer competidor pasará por esta zona alrededor de las 9:45.

Recomendaciones de seguridad

La organización difundió una serie de medidas obligatorias para garantizar la seguridad de los espectadores durante el desarrollo de la competencia. Se solicita mantener siempre la basura hasta encontrar un lugar adecuado para disponerla, con el mensaje explícito: "Antes de irte, recoge la basura".

Además, se recomienda mantenerse en áreas seguras y nunca cruzar el camino o la ruta de carrera. Los asistentes deben proteger a los niños en todo momento, no llevar mascotas a las zonas de espectadores y mantenerse en una posición visible. No está permitido el vuelo de drones, y se advierte: "No te arriesgues por una foto o un video".

Con estas previsiones, la organización espera una convocatoria masiva para presenciar el inicio de una competencia que promete emociones fuertes desde el primer kilómetro, en un escenario natural de excepción como lo es la precordillera sanjuanina.