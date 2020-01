Pusineri aclaró que Pablo Pérez está en "consideración" e insistió por un delantero

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El director técnico de Independiente, Lucas Pusineri, aclaró hoy que el mediocampista Pablo Pérez todavía está en su "consideración", a pesar de la intención de la dirigencia del club de rescindirle el contrato, e insistió por la contratación de un delantero.



En la previa del partido del sábado 17.35 ante Rosario Central, como local, por la 18va fecha de la Superliga, el entrenador del "rojo" se refirió a la conflictiva situación de Pérez, que esta noche fue suspendido "provisionalmente" por el Tribunal de Disciplina, que todavía no determinó la cantidad de fechas que le corresponderán por su expulsión ante Boca Juniors.



"Pablo se entrena con el plantel, está en consideración y no tengo ninguna confirmación de su futuro para comunicar", expresó Pusineri en la conferencia de prensa que brindó este mediodía en el predio de Villa Domínico.



"No sé lo que podrá pasar en los próximos días", agregó el DT que, sin embargo, no contará con el volante rosarino por su expulsión en el partido del pasado domingo ante Boca Juniors.



Pusineri evitó meterse en la decisión de la dirigencia de rescindir el contrato del ex Boca Juniors, tal como adelantó ayer el presidente del club, Hugo Moyano.



A pocas horas del cierre del libro de pases, la dirigencia negocia con el representante del jugador, Jorge Bilicich, una salida económica para romper anticipadamente el vínculo firmado hasta junio de 2021.



La primera oferta cercana al millón y medio de dólares fue rechazada ya que no incluiría la deuda que el club mantiene con el jugador.



Bilicich dio una serie de notas en las últimas horas en las que desmintió que el club quiera "echar" a Pérez pero tampoco confirmó su continuidad.



Por otra parte, Pusineri insistió en la necesidad de incorporar un delantero aunque reconoció que las gestiones no son "fáciles".



El DT señaló que la intención es uno del ámbito local ya que no quiere "perder tiempo" con una posible adaptación de un jugador que está "afuera del país".



"Que venga, se ponga la camiseta y juegue", simplificó.



En cuanto a las opciones de los mediocampistas Federico Mancuello e Ignacio Piatti, el ex volante fue determinante y descartó a ambos.



"Son jugadores que no necesito. Fui compañero de los dos y son muy buenos jugadores pero necesito un delantero y esa es la prioridad", insistió.



A pesar de las dificultades, Pusineri afirmó sentirse "bien" y "con fuerzas" y destacó que están "en proceso de entendimiento con los futbolistas" y "alineados con la dirigencia".



El DT, no obstante, remarcó que los futbolistas deben "cuidarse" de las tarjetas amarillas ya que el equipo "no" puede dar la "ventaja" de volver a quedar con uno menos tal como pasó en los últimos dos partidos.



Independiente se prepara para conseguir la primera victoria del año luego de la derrota ante River Plate (2-1) y del empate (0-0) contra Boca Juniors en La Bombonera.



El entrenador no confirmó el equipo pero habrá dos variantes obligadas por la lesión del defensor uruguayo Gastón Silva (esguince de tobillo derecho) y la mencionada expulsión de Pérez.



Mañana será la última práctica de fútbol formal en el estadio Libertadores de América y allí definirá si los reemplazantes serán Alexander Barboza, quien cumplió la fecha de suspensión, y Domingo Blanco.



La otra duda pasa por Leandro Fernández, quien arrastra cuatro tarjetas amarillas y de recibir una más no podrá disputar el clásico de Avellaneda ante Racing Club del próximo domingo 9 de febrero.



El probable equipo será con Martín Campaña; Fabricio Bustos, Alan Franco, Barboza y Juan Sánchez Miño; Braian Romero, Lucas Romero, Blanco y Cecilio Domínguez; Silvio Romero y Fernández o Martín Benítez.