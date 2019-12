Putin dice que si no hay acuerdos Rusia desarrollará sus fuerzas nucleares

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El presidente ruso, VladImir Putin, declaró hoy que mientras no haya acuerdos para control de armamentos el país continuará desarrollando sus fuerzas nucleares, en una intervención ante la plana mayor del Ministerio de Defensa de Rusia emitida por televisión.



"Sí, Rusia está dispuesta a trabajar en nuevos acuerdos en el ámbito de control de armamentos, pero mientras este proceso no se ponga en marcha va a desarrollar sus fuerzas nucleares", afirmó el jefe del Kremlin.



Y explicó que se trata de pertrechar a las fuerzas de cohetes estratégicos con sistemas de ojivas hipersónicas maniobrables Avangard y a la Armada con submarinos nucleares Boréi A.



"Y desde luego vamos a continuar los trabajos para crear nuevos sistemas de cohetes capaces de contener de manera garantizada una agresión contra Rusia y nuestros aliados", dijo Putin.



Sobre la calidad del armamento, el presidente ruso fue categórico: "Si queremos vencer, debe ser el mejor del mundo. Esto no es una partida de ajedrez donde alguna vez nos podemos conformar con tablas. Es la organización militar del Estado".



Asimismo, añadió que en 2019 se produjeron muchos cambios sistémicos y cualitativos en las Fuerzas Armadas y destacó que la parte del armamento moderno de las fuerzas estratégicas de Rusia ha alcanzado el 82%.



Putin subrayó, en particular, que ya se ha comenzado a pertrechar las fuerzas de cohetes estratégicos con sistemas Avangard, que definió como un "arma del futuro capaz de superar los sistemas de defensa antimisiles actuales y los que se desarrollen más adelante".



"Nosotros, ni la Unión Soviética ni Rusia, nunca intentamos crear amenazas para otros países. Siempre fuimos detrás: la bomba atómica la fabricó Estados Unidos, y la Unión fue a la siga, tampoco teníamos medios portadores de armas nucleares, no teníamos aviación estratégica. La Unión Soviética iba a la zaga", remarcó, según reprodujo la agencia de noticias EFE.



El presidente ruso destacó que ahora, en cambio, Rusia se encuentra en una situación única, ya que "ningún país del mundo tiene armas hipersónicas en general y, menos aún, armas hipersónicas de alcance continental".