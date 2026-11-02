La expectativa del fútbol sanjuanino estará puesta este lunes desde las 21:30 en el estadio José Eduardo Nehín, donde Sportivo Desamparados y Atlético Unión disputarán un nuevo capítulo de una rivalidad que marcó buena parte de la temporada. Tras el empate 1 a 1 en el encuentro de ida, ambos buscarán quedarse con la clasificación a la Cuarta Ronda del Torneo Regional Federal Amateur.

La serie quedó completamente abierta luego del primer duelo disputado en el estadio San Juan del Bicentenario. En aquella ocasión, Nahuel Rodríguez adelantó a Unión y Daniel Castro estableció la igualdad para el Puyutano.

El reglamento determina que no existe ventaja deportiva ni se tiene en cuenta el gol de visitante. Por eso, cualquier triunfo clasificará directamente al vencedor. En caso de registrarse otro empate al cabo de los 90 minutos, la definición se trasladará a los tiros desde el punto penal.

El partido tendrá un significado especial porque será el séptimo enfrentamiento entre ambos equipos durante 2026, sumando los compromisos por la Liga Sanjuanina y el Regional Amateur. Hasta el momento, el historial reciente favorece a Desamparados, que permanece invicto frente al conjunto de Villa Krause con dos victorias y cuatro empates.Además, el conjunto puyutano acumula nueve goles convertidos contra seis de su rival.

Dentro del Regional Amateur ya se enfrentaron en tres oportunidades. El primer cruce, disputado el 30 de agosto en el Serpentario, terminó igualado 1 a 1. Posteriormente, Desamparados logró la única victoria entre ambos en el certamen al imponerse 2 a 1 en Villa Krause con dos tantos de Franco Goria. El antecedente más cercano fue el empate de la semana pasada en la ida de esta Tercera Ronda.

Los otros tres enfrentamientos del año correspondieron al torneo local. Empataron 1 a 1 en el Apertura, Desamparados ganó 3 a 1 como visitante en el Clausura y luego volvieron a igualar 1 a 1 en los cuartos de final disputados en el Serpentario.

La ventaja del puyuta

Los números como local aparecen como uno de los principales argumentos de Desamparados para afrontar la definición. En la actual edición del Regional disputó tres encuentros en el José Eduardo Nehín, con un saldo de dos victorias y un empate.

En ese lapso marcó seis goles y apenas recibió uno. Igualó 1 a 1 frente a Unión, venció 2 a 0 a General Belgrano y goleó 3 a 0 a San Carlos en un resultado que le permitió revertir la serie de la Segunda Ronda.

Además, el conjunto dirigido para esta campaña mantiene una extensa racha como local en el certamen. Su última derrota en el Serpentario por el Regional Amateur fue el 30 de noviembre de 2025, cuando cayó 1 a 0 frente a Peñaflor.

Unión apuesta a su fortaleza fuera de casa

Del otro lado, Unión presenta una estadística particular en condición de visitante. El equipo de Villa Krause aún no perdió fuera de casa en esta edición del Regional, aunque tampoco logró ganar.

El Azul empató 1 a 1 justamente ante Desamparados, igualó 0 a 0 frente a General Belgrano en Media Agua y rescató un 2 a 2 frente a Palmira en Mendoza, resultado que le permitió avanzar de fase luego de haber ganado 3 a 1 en el partido de ida.

La última victoria de Unión como visitante en el Regional se produjo el 16 de noviembre de 2025, cuando superó 3 a 2 a Atenas.

Campañas parejas y una definición abierta

Las estadísticas generales reflejan la paridad que existe entre ambos equipos. Desamparados suma siete partidos en el torneo, con tres victorias, tres empates y una derrota, además de 10 goles a favor y cinco en contra.

Unión también disputó siete encuentros y registra dos triunfos, cuatro empates y una derrota. Convirtió 10 goles y recibió siete. Los números explican por qué la serie llega sin un favorito definido. El empate de la ida y la importante cantidad de igualdades registradas en los antecedentes recientes refuerzan la sensación de equilibrio entre dos equipos que se conocen a la perfección.

El próximo desafío

Quien resulte vencedor este lunes ya sabe cuál será su siguiente rival. Defensores de Belgrano de Justo Daract avanzó a la Cuarta Ronda luego de eliminar a General San Martín de Merlo con un global de 5 a 3.

La próxima serie comenzará el 8 de noviembre en San Juan y se definirá el 15 en territorio puntano.

La definición será controlada por Leandro Domínguez, de Oncativo, quien estará acompañado por Rodrigo Frías, Octavio Manuel Mansilla y Lautaro Sisterna.

Con una serie empatada, un historial reciente favorable a Desamparados, la fortaleza del Serpentario y un Unión que todavía no conoce la derrota como visitante en el certamen, el duelo aparece como una verdadera final anticipada para el fútbol sanjuanino. Uno seguirá en carrera por el sueño del ascenso; el otro cerrará su participación en el Regional Amateur.



