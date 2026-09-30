La Selección argentina enfrentará este miércoles a Bolivia en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, pero el partido tendrá además un momento especial durante el entretiempo. La banda de cuarteto Q’Lokura será la encargada de brindar un show para el público presente.

El grupo cordobés, integrado por Nico Sattler y Chino Herrera, volverá a estar presente en un partido de la Selección, aunque esta vez tendrá un condimento especial: tocará en su provincia y ante un estadio colmado.

Un show de apenas 12 minutos

La presentación será breve. Según contó la banda, tendrán 12 minutos para tocar durante el entretiempo del encuentro.

“Vamos a tocar 12 minutos, eso es lo que nos dijeron, no tenemos mucho tiempo, pero vamos a meter 25 temas, la mitad de cada uno”, explicó uno de los integrantes de Q’Lokura en diálogo con TN.

El objetivo será condensar parte de su repertorio en una presentación rápida para acompañar el descanso del partido y mantener el ritmo en el estadio.

Q’Lokura ya acompañó a la Selección

No será la primera vez que la banda participe de un evento vinculado al equipo nacional. Sus integrantes recordaron que anteriormente tuvieron la posibilidad de presentarse para la Selección en River y Santiago del Estero.

Ahora tendrán la oportunidad de hacerlo en Córdoba, algo que destacaron especialmente por tratarse de su lugar de origen.

“Ahora nos toca en casa, con un marco y con un público que me imagino será espectacular. Estos son los momentos que uno sueña desde chico y por suerte se están cumpliendo”, expresó el Chino Herrera.

El cuarteto también está presente en el plantel

Desde Q’Lokura también destacaron el vínculo que existe entre el cuarteto y varios futbolistas de la Selección.

Nicolás Sattler contó que en el vestuario argentino se escucha música del género y mencionó particularmente a los jugadores cordobeses del plantel: Cristian “Cuti” Romero, Julián Álvarez y Nahuel Molina.

La banda incluso compartió anteriormente imágenes junto a Julián Álvarez.

A qué hora juega Argentina

El amistoso entre Argentina y Bolivia comenzará a las 21 de este miércoles 30 de septiembre en el estadio Mario Alberto Kempes. El encuentro será transmitido por TyC Sports y Telefé, mientras que también podrá verse por streaming a través de TyC Sports Play.

El partido será el primero de los tres amistosos que disputará la Selección durante esta fecha FIFA. Luego enfrentará a Burkina Faso y Benín, este último encuentro previsto como la despedida de Lionel Messi ante el público argentino.

Mientras la Albiceleste vuelve a la cancha, el público cordobés tendrá además un momento de cuarteto con Q’Lokura durante los minutos de descanso.