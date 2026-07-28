La música cuartetera volverá a tener una noche especial en San Juan. Session Pro confirmó que Q’ Lokura, una de las bandas más convocantes del género en la actualidad, regresará a la provincia con un nuevo espectáculo que promete reunir a miles de fanáticos.

El show fue anunciado para el próximo sábado 11 de octubre, en la víspera de un feriado nacional, y tendrá como escenario el Estacionamiento del Estadio del Bicentenario, un espacio que ya recibió grandes eventos musicales en la provincia.

La organización presentó la fecha bajo la consigna “El baile del año vuelve a San Juan”, anticipando una jornada cargada de cuarteto, baile y canciones que forman parte del repertorio más elegido por el público.

Las entradas estarán disponibles a partir del lunes 3 de agosto a través del sitio oficial sessionpro.com.ar y en las farmacias Echegaray. Además, habrá una preventa exclusiva para clientes de Banco Galicia durante el domingo 2 de agosto, con la posibilidad de acceder a seis cuotas sin interés.

Q’ Lokura se consolidó en los últimos años como una de las agrupaciones referentes del cuarteto argentino, con presentaciones multitudinarias en distintas provincias y una fuerte conexión con sus seguidores.

El regreso a San Juan forma parte de una agenda de espectáculos que vuelve a posicionar a la provincia como escenario de grandes propuestas culturales y musicales, con eventos que convocan tanto a público local como visitantes de distintos puntos del país.

Con una fecha marcada en el calendario, los fanáticos del cuarteto ya esperan una nueva noche de fiesta junto a Q’ Lokura, en un encuentro que promete convertirse en uno de los eventos destacados del año en San Juan.