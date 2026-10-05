Q' Lokura vuelve al Bicentenario y promete una noche de baile y cuarteto

Q' Lokura regresará a San Juan para protagonizar una nueva noche de cuarteto. La banda cordobesa se presentará el domingo 11 de octubre, desde las 22, en el Estadio San Juan del Bicentenario, en una propuesta que incluirá música en vivo, DJs y una jornada orientada al público mayor de 18 años.

El espectáculo, presentado como “El baile del año”, tendrá como principal atractivo a una de las bandas que se consolidó en los últimos años dentro de la escena del cuarteto argentino. La propuesta apunta a combinar el show de Q' Lokura con diferentes intervenciones musicales durante la noche.

La historia del grupo comenzó en 2018, cuando Nicolás Sattler y Facundo “Chino” Herrera decidieron dejar Chipote, banda en la que habían compartido más de una década, para iniciar un proyecto propio. El dúo construyó desde entonces una identidad vinculada al cuarteto contemporáneo, con canciones de perfil romántico y festivo.

El nombre Q' Lokura surgió a partir de una expresión cordobesa utilizada por Herrera durante unas vacaciones. La frase terminó convirtiéndose en la denominación de la nueva banda, que lanzó su primer single, “Maldita mentirosa”, en febrero de 2018.

Con el paso de los años llegaron canciones como “La Última Granada”, junto a La Konga, “En la Cara”, “Amor de Su Cama”, “Yo Era” y “Mil Preguntas”, esta última en colaboración con Luck Ra. La banda también sumó trabajos con artistas como Yami Safdie y Marama.

Un vínculo que se mantiene con San Juan

La llegada de Q' Lokura a la provincia será una nueva escala dentro del vínculo que el grupo mantiene con el público sanjuanino. En julio de 2025, la banda se presentó en el Estadio Aldo Cantoni.

Meses después, en noviembre de ese año, formó parte de la programación de la Fiesta Nacional del Sol en el Estadio del Bicentenario. En marzo de 2026 volvió a San Juan con un show en el estacionamiento del mismo estadio.

Durante aquella presentación se produjo además un momento especial para la escena musical local, cuando Macarena Flores, vocalista de Pijama Party, subió al escenario para interpretar “Aventura” junto a Sattler y Herrera.

La banda llega nuevamente a la provincia después de una etapa de crecimiento en la que amplió su presencia en distintos escenarios del país. Actualmente realiza numerosas presentaciones durante el año y sus espectáculos se caracterizan por repertorios extensos y la participación de artistas invitados.

Entradas y datos del evento

El show será organizado por Session Pro, productora que ha realizado diferentes espectáculos musicales y fiestas temáticas en San Juan.

Según la información difundida para el evento, las entradas tienen valores de entre $20.000 y $55.000. La propuesta será exclusivamente para mayores de 18 años.

La cita será el domingo 11 de octubre a las 22 en el Estadio San Juan del Bicentenario, en la previa del feriado del lunes 12 de octubre.