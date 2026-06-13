Qatar rescató un empate agónico ante Suiza al igualar 1-1 en el cierre del partido correspondiente al Grupo B del Mundial 2026, en un resultado que puede resultar clave en la pelea por la clasificación.

El conjunto europeo se había puesto en ventaja con un gol de penal de su delantero Breel Embolo y dominó el desarrollo del encuentro con claridad, frente a un rival que mostró serias dificultades para generar peligro.

Durante gran parte del partido, Suiza manejó la pelota y las situaciones, pero falló en la definición y no logró ampliar la diferencia, lo que terminó siendo determinante en el desenlace.

Cuando parecía que el triunfo estaba asegurado, Qatar encontró su oportunidad en el tiempo de descuento. A los 94 minutos, Boualem Khoukhi conectó de cabeza dentro del área tras un centro preciso de Homam El Amin y marcó el empate definitivo.

El gol cayó como un golpe inesperado para los europeos, que pagaron caro su falta de eficacia, mientras que el conjunto asiático celebró un punto que vale oro por cómo se dio el desarrollo del partido.

El encuentro abrió la actividad del Grupo B, que también integran Canadá y Bosnia-Herzegovina, en una zona que se perfila como una de las más parejas del torneo.