Los tenistas argentinos debutan en el Masters 1000 de Miami con una agenda cargada de partidos en el inicio del cuadro principal, en una jornada que concentra varios encuentros y marca el comienzo de su participación en uno de los torneos más importantes del circuito.

Entre los primeros en salir a la cancha aparecen representantes nacionales que afrontan compromisos de primera ronda en distintos turnos, con horarios escalonados a lo largo del día. La programación incluye partidos desde el mediodía (hora argentina) y se extiende hasta la noche, dependiendo de cada cancha y orden de juego.

El torneo, que se disputa en superficie dura en Estados Unidos, reúne a los mejores jugadores del mundo y forma parte de la categoría Masters 1000 del circuito ATP, uno de los niveles más altos después de los Grand Slam.

La televisación en Argentina está a cargo de ESPN y la plataforma Disney+, que ofrecen cobertura diaria con partidos en vivo desde distintas canchas, incluyendo los encuentros de los tenistas argentinos.

En este contexto, la participación nacional genera expectativa, ya que varios jugadores buscan avanzar de ronda y consolidarse en el circuito internacional en un certamen que se extiende hasta fines de marzo.

La agenda intensa responde también a la acumulación de partidos tras interrupciones previas y a la magnitud del torneo, que reúne a decenas de encuentros en simultáneo durante las primeras jornadas.

De esta manera, los argentinos afrontan un inicio exigente en Miami, con el objetivo de avanzar en el cuadro principal y medirse ante las principales figuras del tenis mundial.