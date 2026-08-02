La llegada de una masa de aire polar provocará un marcado descenso de las temperaturas en Mendoza durante los próximos días, con mañanas bajo cero y jornadas de máximas bajas. Frente a este escenario, las bebidas calientes vuelven a convertirse en una de las opciones preferidas para combatir la sensación de frío.

Una taza de café, té o chocolate caliente puede generar una sensación inmediata de confort, pero no todas las alternativas ofrecen los mismos beneficios nutricionales. Algunas bebidas, además de ayudar a sobrellevar el frío, aportan antioxidantes y contribuyen a mantener una adecuada hidratación.

El té, una de las mejores opciones

Aunque el café suele ser una de las bebidas elegidas para comenzar el día, el té aparece como una de las alternativas más completas para los días de bajas temperaturas.

El té negro, verde, blanco y las infusiones de hierbas contienen distintos tipos de antioxidantes. Además, cuando se consumen sin azúcar, aportan pocas calorías y pueden contribuir a la hidratación cotidiana.

En particular, el té verde contiene catequinas, compuestos asociados con propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. El té negro, por su parte, aporta flavonoides relacionados con la salud cardiovascular.

También existen alternativas sin cafeína, como las infusiones de jengibre, manzanilla, cedrón o menta, para quienes prefieren evitar este estimulante.

¿Las bebidas calientes realmente combaten el frío?

Una taza caliente genera una sensación inmediata de bienestar porque eleva temporalmente la temperatura de la boca y del aparato digestivo. Sin embargo, ese efecto sobre la temperatura corporal es pasajero.

Para conservar realmente el calor durante una ola polar, resulta más importante utilizar ropa adecuada, mantenerse seco y llevar una alimentación equilibrada que permita obtener la energía necesaria.

Aun así, las bebidas calientes pueden cumplir un papel importante durante el invierno porque generan confort y ayudan a mantener una adecuada ingesta de líquidos, algo que muchas personas tienden a descuidar cuando disminuye la sensación de sed.

Café: beneficios, pero con moderación

El café también puede formar parte de la rutina durante los días fríos. En cantidades moderadas, la cafeína puede favorecer el estado de alerta y la concentración, mientras que el café también aporta compuestos antioxidantes.

Sin embargo, un consumo excesivo puede provocar nerviosismo, alteraciones del sueño o molestias digestivas, especialmente en personas sensibles a la cafeína.

También es recomendable prestar atención a los acompañamientos. Agregar grandes cantidades de azúcar, crema u otros ingredientes calóricos puede aumentar considerablemente el aporte energético de la bebida.

Chocolate caliente: rico y reconfortante, pero ocasional

El chocolate caliente es otro clásico de los días de frío. El cacao contiene compuestos antioxidantes y minerales como magnesio y hierro, pero la composición final depende de cómo se prepare.

Muchas versiones comerciales contienen importantes cantidades de azúcar y grasas, por lo que conviene reservarlas para ocasiones especiales.

Una alternativa es preparar chocolate caliente en casa, utilizando una mayor proporción de cacao y reduciendo la cantidad de azúcar agregada.

El error más frecuente durante el invierno

Con el frío suele disminuir la sensación de sed y, como consecuencia, muchas personas toman menos agua durante el día.

Sin embargo, mantener una buena hidratación continúa siendo fundamental durante el invierno. Las bebidas calientes pueden aportar parte de los líquidos necesarios, pero no deberían reemplazar completamente al agua.

También es importante evitar consumir bebidas a temperaturas excesivamente elevadas. Las bebidas muy calientes pueden irritar la mucosa de la boca y el esófago.