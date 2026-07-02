Con la llegada de las bajas temperaturas, muchas familias recurren a sistemas de calefacción eléctrica para mantener cálidos sus hogares. Sin embargo, el consumo de cada equipo puede generar diferencias importantes en la factura de electricidad, por lo que elegir el artefacto adecuado se vuelve clave para evitar un gasto excesivo.

Un informe difundido por la distribuidora Edesur comparó el rendimiento y el consumo de los principales equipos eléctricos utilizados para calefaccionar viviendas. El análisis incluye caloventores, estufas de cuarzo, paneles calefactores, radiadores eléctricos y aires acondicionados en modo calor.

Cuál consume menos electricidad

De acuerdo con los datos de la distribuidora, el panel calefactor es la alternativa de menor consumo. Un equipo de este tipo demanda alrededor de 0,60 kWh por hora, lo que permite ahorrar hasta un 70% de energía respecto de otros sistemas más demandantes.

Además del menor consumo, los paneles calefactores no vician el aire ni generan polvo, por lo que también son recomendados para personas con alergias o problemas respiratorios. Funcionan mejor en ambientes pequeños o medianos con buena aislación térmica.

El radiador eléctrico ocupa el segundo lugar entre los equipos más eficientes, con un consumo aproximado de 0,96 kWh por hora. Los modelos con termostato permiten regular la temperatura y optimizar el gasto energético.

Aire acondicionado o caloventor

El aire acondicionado en modo calor consume alrededor de 1,10 kWh por hora cuando se utiliza a 20 °C. Los equipos con tecnología inverter ofrecen una mayor eficiencia energética, especialmente en ambientes amplios y bien aislados. Los especialistas recomiendan mantener la temperatura entre 20 y 22 °C, ya que cada grado adicional puede incrementar el consumo entre un 7% y un 9%.

La estufa de cuarzo, en tanto, registra un consumo cercano a 1,20 kWh por hora. Aunque representa una alternativa económica al momento de la compra, está pensada para calefaccionar espacios reducidos y requiere supervisión para evitar accidentes.

El caloventor aparece como el equipo de mayor consumo entre los comparados. Un modelo de 2.000 watts demanda aproximadamente 2 kWh por hora, por lo que su uso prolongado puede impactar de manera significativa en la factura de electricidad. Su principal ventaja es que permite calentar rápidamente ambientes pequeños, como baños o habitaciones de uso ocasional.

Cómo reducir el consumo

Más allá del equipo elegido, el ahorro energético también depende de las condiciones de la vivienda. La distribuidora recomienda mejorar la aislación de puertas y ventanas con burletes, utilizar cortinas gruesas o doble vidrio y calefaccionar únicamente los ambientes que están siendo utilizados.

Según el informe, la combinación de una buena aislación térmica y un sistema de calefacción eficiente permite reducir el consumo eléctrico sin resignar confort durante el invierno.