La décima edición de la Maratón Internacional de San Juan, que reunirá a unos 6.000 corredores de Argentina y del exterior, obligará a implementar un amplio operativo de tránsito durante todo el fin de semana. Desde este viernes habrá cortes programados y restricciones en distintas calles de la provincia, por lo que las autoridades recomendaron a los automovilistas planificar sus recorridos con anticipación.

El operativo comenzará este viernes a las 17 con el corte total de avenida Ignacio de la Roza, entre avenida España y calle Las Heras, donde se instalará la estructura de llegada de la competencia. La restricción permanecerá vigente hasta las 16 del domingo.

Durante el sábado continuarán los cortes en ese sector por las actividades previas, la entrega de kits y la carrera de la categoría Kids. Además, estará restringida la circulación entre avenida España y avenida Libertador, mientras que el circuito infantil se desarrollará en las inmediaciones del Centro Cívico.

La jornada con mayores restricciones será el domingo, cuando se dispute la prueba principal.

Entre las 8 y las 11, habrá media calzada restringida, en sentido oeste-este, desde el embarcadero del Dique Punta Negra hasta calle Galíndez, en Rivadavia.

Posteriormente, entre las 8.30 y las 13, la restricción alcanzará la avenida Libertador General San Martín al 6000, a la altura de El Almendro Sport, también con reducción de media calzada.

En tanto, desde las 8.30 hasta las 15, el tránsito estará parcialmente afectado en la Ciudad de San Juan sobre el recorrido que comprende:

Calle Urquiza.

Calle 25 de Mayo.

Avenida España.

Avenida Libertador General San Martín.

Calle Mendoza.

Avenida Ignacio de la Roza, hasta las inmediaciones del Teatro del Bicentenario.

En estos sectores habrá cortes intermitentes para permitir el avance de los atletas y, cuando las condiciones de seguridad lo permitan, se habilitará el cruce transversal de vehículos.

Uno de los cambios más importantes será sobre avenida Libertador, donde el carril sur permanecerá restringido, mientras que el carril norte seguirá habilitado para la circulación.

Cómo acceder al Dique Punta Negra

Quienes deban llegar al punto de largada de los 42 kilómetros solo podrán hacerlo por Ullúm, utilizando el siguiente recorrido:

Avenida Libertador General San Martín.

Calle Galíndez.

Ruta Provincial 60.

Ruta Interlagos.

En cambio, el acceso por la Quebrada de Zonda permanecerá completamente cerrado durante el desarrollo de la competencia.

El operativo será acompañado por alrededor de 300 efectivos policiales, de los cuales unos 250 estarán desplegados el domingo para controlar los cortes de tránsito, ordenar la circulación y brindar seguridad tanto a los corredores como al público que acompañe la tradicional Maratón Internacional de San Juan.