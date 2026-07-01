Qué camiseta usará Argentina para enfrentar a Cabo Verde en el Mundial

La FIFA confirmó las vestimentas que utilizarán los equipos para el enfrentamiento de 16vos de final que se llevará a cabo el próximo viernes a las 19.00 en el Hard Rock Stadium de Miami. El seleccionado nacional, bajo la conducción de Lionel Scaloni, saldrá al campo con la tradicional camiseta albiceleste acompañada por pantalones y medias blancas. Esta combinación es la misma que el conjunto utilizó durante su debut con victoria frente a Argelia.

Por primera vez en el desarrollo de esta Copa del Mundo, el equipo argentino repetirá su indumentaria completa. En el encuentro ante Austria, el plantel vistió la camiseta titular pero combinada con pantalones de color azul marino. Por otro lado, en el cierre de la fase de grupos ante Jordania, los jugadores utilizaron la equipación alternativa del seleccionado.

El rival de turno, Cabo Verde, se presentará con un uniforme íntegramente azul. Esta es la misma indumentaria que el equipo africano empleó en su empate histórico contra España y en la igualdad sin goles frente a Arabia Saudita, resultado que les otorgó la clasificación a esta instancia de eliminación directa.

Respecto a los guardametas, Emiliano Martínez se vestirá totalmente de verde, repitiendo el estilo que lució en el partido contra Austria. En tanto, el arquero Vozinha utilizará un conjunto amarillo, color que portó en el duelo ante España en Atlanta donde su actuación lo convirtió en figura y le permitió ganar gran reconocimiento en las plataformas digitales. Finalmente, el equipo arbitral utilizará una camiseta roja con pantalones y medias negras para impartir justicia en el encuentro mundialista.