Los recientes terremotos registrados en Sudamérica volvieron a poner en primer plano una pregunta especialmente importante para quienes viven en zonas sísmicas como San Juan: ¿estamos preparados para actuar ante una emergencia?

En ese contexto, Cruz Roja Argentina recordó la importancia de contar con una mochila de emergencia preparada y ubicada en un lugar accesible. La organización remarcó que anticiparse permite actuar con mayor tranquilidad y cuidar a quienes nos rodean frente a una situación inesperada.

La mochila no está pensada únicamente para un terremoto. También puede resultar fundamental ante incendios, inundaciones, fuertes temporales u otras situaciones que obliguen a abandonar rápidamente una vivienda. Cruz Roja incluye su preparación entre las recomendaciones preventivas frente a diferentes emergencias.

Qué debe tener una mochila de emergencia

Entre los elementos difundidos por Cruz Roja se encuentran alcohol en gel, barbijos cuando sean necesarios, alimentos de fácil preparación como harinas, granos y enlatados, además de elementos de iluminación, como linternas y pilas.

También es importante incorporar una radio con pilas para poder seguir las comunicaciones oficiales si los servicios habituales dejan de funcionar, mantas y ropa de abrigo, herramientas pequeñas de uso múltiple y artículos personales.

Otro elemento fundamental es un botiquín básico de primeros auxilios y, en caso de que algún integrante de la familia utilice medicación habitualmente, incluir esos medicamentos.

Además, especialistas en emergencias recomiendan sumar agua potable, copias de los documentos personales y duplicados de las llaves de la vivienda y del vehículo. La mochila debe revisarse periódicamente para controlar el vencimiento de alimentos, medicamentos y el estado de las pilas.

No alcanza solamente con preparar la mochila

La preparación familiar va más allá de reunir elementos. También resulta conveniente definir previamente puntos de encuentro, identificar lugares seguros de la vivienda y establecer qué función cumplirá cada integrante ante una emergencia.

En una familia, por ejemplo, puede acordarse quién asistirá a los niños o adultos mayores, quién se ocupará de las mascotas y quién tendrá a cargo el corte de los servicios si fuera necesario. También es recomendable disponer en papel de nombres, documentos y teléfonos importantes ante la posibilidad de que los celulares queden sin batería o las comunicaciones se interrumpan.

En una provincia sísmica como San Juan, mantener estos elementos preparados permite reducir la improvisación durante los primeros momentos de una emergencia. La recomendación es sencilla: armar la mochila con anticipación, mantenerla accesible y revisar periódicamente su contenido.