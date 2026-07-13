El Ministerio de Gobierno de San Juan informó que cinco delegaciones del Registro Civil interrumpirán temporalmente la atención al público durante julio debido a interrupciones programadas en el servicio.

La medida fue comunicada por el Registro Civil, organismo dependiente de la Secretaría de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, que además dio a conocer cuáles serán las oficinas afectadas, las fechas de cierre y las delegaciones habilitadas para garantizar la continuidad de los trámites.

Según el cronograma oficial, la delegación de Niquivil permanecerá cerrada desde el 13 hasta el 24 de julio. Durante ese período, los vecinos deberán concurrir a la delegación de Jáchal para realizar sus gestiones.

En el mismo período, del 13 al 24 de julio, también permanecerá cerrada la delegación de Albardón. En este caso, el Ministerio recomendó efectuar los trámites en las oficinas de Angaco o Chimbas.

Otra de las sedes que suspenderá la atención será la delegación de Ullum, que permanecerá cerrada entre el 13 y el 24 de julio. Como alternativa, los usuarios podrán dirigirse a la delegación de Zonda.

Por su parte, la delegación de Valle Grande interrumpirá la atención desde el 13 hasta el 17 de julio. Durante esos días, los trámites podrán realizarse en las oficinas de Villa Krause, El Coloso o en cualquier otra delegación ubicada en el departamento Rawson.

Finalmente, la delegación del Barrio Ejército de los Andes permanecerá cerrada entre el 20 y el 30 de julio. Los usuarios deberán concurrir a cualquiera de las delegaciones habilitadas en el departamento Rawson para efectuar sus trámites.

Desde el Ministerio de Gobierno solicitaron a la población tener en cuenta este cronograma antes de asistir a las oficinas afectadas, con el objetivo de evitar demoras e inconvenientes. Asimismo, recomendaron acudir a las delegaciones alternativas durante el período de interrupción para garantizar la realización de los trámites habituales del Registro Civil.