Qué dice la OMS sobre los pacientes recuperados que vuelven a dar positivo de coronavirus

Luego del informe que emitió este viernes el Ministerio de Salud Pública de San Juan en donde comunicó que el transportista de 43 años que fue el tercer caso de coronavirus en la provincia volviera a dar positivo en un nuevo testeo que le hicieron en el Estadio del Bicentenario, se puso la lupa en una situación particular que según las definiciones epidemiológicas era imposible que sucediera. Se trata de aquellas personas que se recuperaron del virus y por lo tanto se suponía que quedaban inmunes, es decir, que no se volvían a contagiar, pero este caso despertó el interrogante en el plano local.

Al parecer el sanjuanino no fue el único en el mundo que pasó por esta situación. La Organización Mundial de la Salud (OMS) observó varios casos similares y llegó a una conclusión: sostienen que eso no significa que la persona se hayan vuelto a contagiar de la enfermedad.

“Estamos encontrando a personas que después de haber dado negativo pasada una semana, dos o incluso más tiempo vuelven a dar positivo”, dijo María Van Kerkhove, epidemióloga de la OMS en una entrevista con la BBC. "Lo que en realidad sucede es que mientras los pulmones se curan, algunas células muertas se expulsan. Son esos fragmentos los que están dando positivo", agregó.

Las pruebas de reacción en cadena de la polimerasa (PCR) son las recomendadas por la OMS para confirmar los casos de coronavirus porque detectan directamente el material genético del virus en las muestras tomadas de secreciones respiratorias del paciente.

Teniendo en cuenta que para lograr el alta médica del paciente y que pase a la lista de recuperados se hacen falta dos PCR negativas. Sin embargo con el tiempo algunos pueden dar positivo nuevamente, dicen desde el organismo. De todas formas la infectóloga aclaró que no se trata de un nuevo periodo de infección.

"No es el virus infeccioso, no es reinfección, no es una reactivación, es en realidad parte del proceso de curación del cuerpo que es captado por la prueba y da positivo", aclaró la profesional.

La médica habló también sobre la posibilidad que tiene un recuperado de contraer la enfermedad: "Lo que sabemos hasta ahora es que cuando una persona se contagia de covid-19 desarrolla anticuerpos y despliega parte de una respuesta inmune entre una y tres semanas después de la infección", comentó.

De todas formas, tras afirmar eso Van Kerkhove señaló que están tratando de determinar si esa inmunidad significa no reinfectarse y también el plazo en el cual se puede extender la protección dentro del organismo.

Tras el detalle del parte oficial, desde Salud Pública de San Juan se contactaron con las autoridades a nivel nacional para determinar la denominación del caso. Sin embargo no lo agregaron como un caso positivo nuevo, sino que la nómina quedó en tres personas con proceso de infección y al transportista se lo siguió considerando un “recuperado”. Vale aclarar que ahora el hombre está aislado en un hotel y no presenta síntomas.