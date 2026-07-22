La derrota de la Selección Argentina ante España en la final del Mundial 2026 sigue generando repercusiones fuera de las canchas. En las últimas horas, la cantante española Rosalía quedó envuelta en una fuerte controversia luego de compartir en sus redes sociales un video de la influencer Mia Khalifa festejando la consagración española.

La publicación mostraba a Khalifa celebrando desde un balcón mientras de fondo sonaba "La Perla", una de las canciones del nuevo álbum de Rosalía. Sin embargo, lo que despertó la indignación de miles de argentinos no fue únicamente la música, sino el mensaje que acompañaba el video: "Cómo suena la vida ahora que las Perlas han sido derrotadas", una frase que muchos usuarios interpretaron como una chicana dirigida a la Albiceleste.

Aunque el término "perlas" pertenece a la letra de la canción y hace referencia a una historia personal vinculada a una expareja, el contexto posterior a la final hizo que numerosos fanáticos asociaran la expresión con la derrota argentina frente a España. La polémica escaló rápidamente en redes sociales y convirtió el nombre de la artista en tendencia.

En la letra de "La Perla", Rosalía utiliza esa palabra como un símbolo dentro de un relato íntimo y sentimental, sin ninguna referencia deportiva. Sin embargo, la combinación entre el tema musical y el texto que acompañaba el video terminó desatando una ola de críticas hacia la cantante.

Ante la repercusión, Rosalía eliminó la publicación y utilizó sus historias de Instagram para pedir disculpas. La artista explicó que compartió el video porque sonaba su canción y aseguró que no había leído el mensaje que lo acompañaba. "Mala mía. Solo tengo amor por Argentina", escribió junto a una bandera argentina y un corazón.

Pese al descargo, la controversia continuó durante toda la jornada. En redes sociales hubo usuarios que aceptaron sus disculpas, mientras que otros impulsaron campañas de boicot contra los recitales que la española tiene previstos en Buenos Aires a partir del 1 de agosto, en el marco de su gira "LUX"