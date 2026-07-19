Qué dicen las casas de apuestas sobre la final de Argentina contra España

La expectativa es máxima ante el cruce entre Argentina y España este domingo por la final de la Copa del Mundo 2026. El conjunto sudamericano busca alcanzar el bicampeonato y cerrar el ciclo de Lionel Messi en las citas mundialistas con un nuevo trofeo. Para llegar a esta instancia, el equipo de Lionel Scaloni dejó en el camino a Inglaterra en las semifinales, mientras que el seleccionado europeo eliminó con autoridad a Francia.

El recorrido de ambos finalistas muestra matices diferentes. El combinado español se consolidó a base de solidez defensiva luego de superar de forma sucesiva a Austria, Portugal, Bélgica y el conjunto francés. Por su parte, el camino de la Albiceleste incluyó victorias en llaves más disputadas contra Cabo Verde, Egipto, Suiza y el combinado inglés. En la previa del duelo, las principales plataformas de juego y los modelos tecnológicos inclinan la balanza hacia los europeos, aunque reconocen el peso de la experiencia y la jerarquía del capitán argentino.

En el mercado de las apuestas para los 90 minutos reglamentarios, el triunfo de España ofrece una cuota de 2,25, el empate cotiza a 3,00 y la victoria de Argentina paga 3,60. Las tendencias anticipan un encuentro con pocas anotaciones y menores posibilidades de llegar a la prórroga o a la definición por penales. En el plano individual, Lionel Messi se ubica entre los candidatos principales para anotar, dar una asistencia o ser el jugador más valioso del encuentro. En esa lista de favoritos también destacan los españoles Mikel Oyarzabal y Lamine Yamal, junto al delantero argentino Julián Álvarez.

Los sistemas de inteligencia artificial refuerzan la tendencia que favorece al equipo europeo por márgenes ajustados. Gemini, desarrollada por Google, señala que España posee las mejores variables estadísticas del campeonato y cuenta con mayores opciones de campeonar. En tanto, ChatGPT proyecta un desarrollo equilibrado pero otorga una probabilidad de victoria del 55% para el seleccionado español frente al 45% del conjunto argentino. Por último, Grok anticipa un triunfo de España sostenido en su funcionamiento colectivo y la calidad de su plantel, pero advierte que Argentina conserva sus oportunidades debido a su oficio en finales, la jerarquía de su emblema y la solidez colectiva.