La clasificación de la Selección Argentina a la final del Mundial 2026 tuvo una rápida repercusión en España. Tras el agónico triunfo por 2-1 ante Inglaterra, los principales medios deportivos españoles destacaron la remontada albiceleste y comenzaron a palpitar el duelo que definirá al nuevo campeón del mundo.

El equipo de Lionel Scaloni estuvo contra las cuerdas en Atlanta, pero reaccionó en el tramo final del partido. Los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez dieron vuelta el resultado y aseguraron una nueva final para el vigente campeón mundial.

Del otro lado del Atlántico, la actuación argentina no pasó desapercibida. El diario AS puso el foco en el capitán de la Albiceleste y tituló: “Messi no es de este mundo”, tras una nueva clasificación del equipo argentino a la definición de la Copa del Mundo.

Marca, en tanto, destacó la reacción del conjunto de Scaloni con un contundente mensaje: “Remontadísima de Argentina y Finalissima en el Mundial”. El medio español hizo referencia al cruce pendiente entre los campeones de América y Europa, que finalmente se encontrarán en el partido más importante del Mundial.

En Barcelona, Mundo Deportivo también utilizó el mismo concepto y aseguró: “Habrá Finalissima”, mientras que Sport calificó la clasificación argentina como una “remontada épica” y destacó que la Albiceleste se citó con España en la gran final.

La expectativa tiene un antecedente reciente. Argentina y España debían enfrentarse en marzo por la Finalissima, encuentro que finalmente no se disputó. Ahora, ambos seleccionados se cruzarán en un escenario todavía mayor y con la Copa del Mundo en juego.

La Selección Argentina enfrentará a España el domingo 19 de julio, desde las 16, en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. El equipo de Scaloni buscará defender el título conseguido en Qatar 2022 y alcanzar la cuarta estrella, mientras que la Roja intentará conquistar su segundo Mundial.