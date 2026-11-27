Los referentes finalistas de Sanjuanino Solidario 2026 compartieron sus testimonios, historias de vida y pedidos concretos durante la gala en la que compiten por el premio mayor de 10 millones de pesos, en la Sala del Auditorio del Museo Franklin Rawson.

En el transcurso de la transmisión de HUARPE TV, Ana Paula Zabala destacó el trabajo de cada espacio —bromeando tras olvidar nombrar en un principio a la quinta finalista, Marta Cuadra, al ver que le devolvían la hoja— y repasó la "lista del mangueo" con las necesidades de cada organización, señalando que DIARIO HUARPE y Broker Andino acompañarán con publicidad a las empresas que colaboren.

Al hablar de Conducción Solidaria, la presentación destacó que Javier López, junto a un grupo de conductores, asiste a comedores, merenderos y familias vulnerables, además de organizar colectas, jornadas solidarias y respuestas ante emergencias.

Cuando le consultaron qué les diría a trabajadores de otros rubros —como conductores mineros— para animarse a hacer algo parecido, López respondió: "Que se sumen a nuestro grupo, están abiertos en las redes sociales y pueden participar con nosotros", y al confirmarle que todos pueden sumarse, pidió herramientas, combustible y mercadería para las familias necesitadas.

En segundo lugar ingresó Analía Jiménez, de la Pastoral Carcelaria, espacio que lleva 37 años acompañando a personas privadas de su libertad en el penal de Chimbas con contención humana y espiritual, reinserción social y segundas oportunidades.

Ante la pregunta sobre por qué ayudan a presos y qué necesita más alguien privado de su libertad, Jiménez explicó: "Nosotros llevamos la palabra de Dios, hacemos escucha con nuestros hermanos privados de la libertad, ya que como dices, muchas personas se resisten o tienen prejuicios, entonces bueno, nosotros somos un grupo de servidores que hacemos ese fin", y sobre el propósito de generar trabajo en salidas transitorias o definitivas agregó: "Lamentablemente es ahí el primer problema que tienen cuando salen, no tienen trabajo y bueno, darles la dignidad en lo personal y en lo laboral también", solicitando además dinero para la personería jurídica de la fundación y elementos para enseñar oficios como amasadora, sobadora, horno pizzero, freezer, motoguadaña, máquina bordadora, máquina para cortar el pelo, tijeras y demás implementos de peluquería.

También participó Juan Ariel Aguilera, referente de "Que todos seamos uno", quien desde Angaco trabaja para mejorar la calidad de vida de familias vulnerables construyendo baños, consiguiendo bicicletas para niños y colaborando con merenderos y comunidades rurales.

Consultado sobre por qué construirán baños si ganan, Aguilera señaló: "El grupo se llama Que todos seamos uno, hace 11 años que estamos trabajando en esto, trabajamos en diferentes actividades y bueno, a raíz de esto que salimos preseleccionados que estábamos acá, decidimos si es que teníamos la posibilidad de hacer baños dignos para la gente porque en el campo tienen muchas letrinas y bueno, a raíz de que nosotros caminamos bastante nuestro departamento decidimos trabajar para ellos", pidiendo materiales de construcción y particularmente artículos de baño.

A continuación, Graciela Valderrama, del merendero Señor de la Misericordia, fue presentada por su tarea en Calingasta brindando alimento, contención y acompañamiento a un centenar de niños con el sueño de contar con un espacio propio adecuado.

Al preguntarle qué pasa por su corazón cada lunes cuando ve a los chicos en su puerta esperando un vaso de leche, Valderrama afirmó: "Por mi corazón pasa la emoción más linda que es verle la cara a los chicos todos los lunes y darles la merienda, esa es la emoción que yo siento todos los lunes", y para sostener la merienda de los chicos de Calingasta pidió freezer y gas envasado para cocinar.

Asimismo, se destacó a Marta Cuadra, de "De las manos de Paula entre hilos y libros", un taller de tejido que reúne a mujeres que confeccionan prendas de abrigo para quienes más lo necesitan, comparte saberes y brinda encuentro, aprendizaje y contención.

Sobre cómo abriga el taller a las mujeres que tejen, Cuadra expresó: "El taller se ha convertido en un espacio donde muchas mujeres sanmartinianas se encuentran a compartir, a una merienda, a sostenerse unas a otras y a que cada vez que volvemos a casa después de ese trabajo volvemos renovadas, distintas y con el corazón lleno de amor de haber creado una prenda para un niño", solicitando máquinas de coser, overlock de tres hilos, lanas y telas como polar, corderina y algodón para bebés.

En tanto, Patricia Rossomando, de Asociación Voces —quien alcanzó su tercera vez como finalista—, trabaja por los derechos de las personas con discapacidad y sus familias, ofreciendo asesoramiento legal y un banco de elementos ortopédicos.

Consultada sobre qué cambiaría en una sola cosa para mejorar la vida de las personas con discapacidad, Rossomando sostuvo: "Eso que los derechos no son privilegios, son derechos y que tienen que reconocerse, entonces que la gente apoye también eso porque te dije a vos hace unos días que ver al otro es verse uno y vos podrías ser ellos, yo también y bueno, está bueno que alguien te vea y te acompañe", pidiendo pañales elastizados anatómicos y elementos para el banco ortopédico.

Por su parte, Fabricio Valenzuela, de Boxing San Juan, utiliza el boxeo como herramienta de transformación para acompañar a jóvenes y personas con problemas de adicciones mediante contención y disciplina.

Al ser consultado sobre qué lo llevó a ayudar a los demás incluso cuando la pasaba muy mal, tras mencionarse a su hijo Benjamín Valenzuela, Fabricio dijo: "Creo que fue él, o sea, fue el angelito que Dios me puso cuando me quise quitar la vida cuando estaba depresivo, el amor que tiene él en su corazón y que me decía: papá, levantate", añadiendo: "Bueno, no me emociono mucho pero fue el amor de mi hijo, ¿no?", y requirió insumos para mejorar el gimnasio —pinturas, pinceles, enduido—, mancuernas de caucho, elementos de entrenamiento, mercadería, elementos de cocina como cucharones, cuchillos, tablas para picar, ollas descartables, quemador y garrafas de gas.

También formó parte Eduardo Grazo, de Patitas sin Hogar, quien junto a voluntarios rescata animales abandonados, brinda atención veterinaria y promueve la adopción responsable, aspirando a tener un quirófano propio.

Sobre la importancia de contar con quirófano propio, Grazo manifestó: "La esterilización es la vía ética por excelencia para combatir la sobrepoblación animal que hay en la provincia que es uno de nuestros grandes problemas y luego de 10 años de experiencia rescatando y trabajando con los animales creemos que con nuestro propio quirófano podremos brindar una solución, una respuesta eficaz para este problema que aqueja no solo a los animales sino también a nosotros y al medio ambiente", pidiendo pipetas y alimento balanceado para perros y gatos.

Finalmente, María Dolores Galdeano, de Arena —asociación que desde 1985 ayuda al recién nacido y suma 41 años de labor—, colabora con el servicio de neonatología del hospital Rawson acompañando a recién nacidos y sus familias para mejorar la atención.

Ante la consulta sobre cómo le gustaría que continúen las nuevas generaciones, Galdeano expresó: "Con el mismo ahínco que mis antecesoras, un grupo de mujeres que desde el año 1985 vienen trabajando, invito a la sociedad, hombres y mujeres que se pongan en el lugar a trabajar, a asociarse a Arena", y sobre el hospital Rawson destacó: "Es muy triste ver la cantidad de mujeres que llegan a tener su bebé sin nada, no tienen ropa la mamá ni el bebé, entonces ayudamos a sus mamás y a los bebés en lo más básico".

Agregó también que "falta el acompañamiento social, es gente vulnerable la que asiste al hospital Rawson" y pidiendo ropita, pañales, leche maternizada y termómetros para neonatología.

En tanto, Sandra Pérez, de Posibilidad para Todos —con 36 años de trabajo solidario asistiendo a niños y familias vulnerables con alimento y contención—, señaló al responder qué la sorprende de la gente: "Yo lo que admiro de la gente que todavía hay amor en el corazón de todos, por eso son solidarios, por eso nosotros podemos seguir haciendo este camino tan bonito que es ayudar a que la está pasando mal", invitó a acercarse a su casita del barrio La Estación, donde cuentan con un refugio sin inaugurar y un centro de contención integral con más de 70 niños de lunes a viernes y más de 100 personas los sábados por su vianda.

Por último, concluyó: "Un granito de arena de todo San Juan puede ayudar a que nosotros podamos convertir la vida del que menos tiene con paz y amor", pidiendo merienda para los chicos que asisten a diario.