La histórica remontada de la Selección argentina frente a Inglaterra, que aseguró el pase a la final del Mundial 2026, despertó la emoción de millones de hinchas. Entre ellos estuvo Ángel Di María, quien, ya retirado del seleccionado nacional, utilizó sus redes sociales para expresar su orgullo y felicitar al plantel conducido por Lionel Scaloni.

El rosarino, una de las figuras más importantes del ciclo que llevó a Argentina a conquistar la Copa América 2021, la Finalissima, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024, siguió el encuentro desde afuera y compartió varios mensajes en su cuenta de Instagram apenas terminó el partido.

"Un pasito más"

La primera reacción llegó inmediatamente después del pitazo final.

"Vamos. Vamos Argentina. Vamos. Un pasito más".

Minutos más tarde publicó una segunda historia, en la que destacó la forma en que el equipo consiguió la clasificación.

"Y era con juego, con corazón, con el alma. Gracias Selección. Gracias chicos. Gracias".

La emoción continuó con una tercera publicación en la que resumió el sentimiento que le dejó la victoria.

"Qué hermosa locura. Qué lindo es ser argentino".

El festejo de Di María luego del triunfo de la Selección argentina frente a Inglaterra. (Foto: Instagram angeldimariajm)

La carta de Di María al plantel

Horas después, Di María comentó una publicación de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y dejó un extenso mensaje dedicado a sus excompañeros.

"No podemos pedirles más nada. Solo tenemos que agradecerles cada día de nuestras vidas lo que hicieron por el fútbol y por el pueblo argentino".

El exfutbolista también destacó el exitoso ciclo que atraviesa la Selección y la alegría que le brindó al país durante los últimos años.

"Llevamos unos 5/6 años de gloria, de pasión, de vivir momentos únicos y es gracias a ustedes".

En otro tramo del mensaje valoró la personalidad del grupo para afrontar el peso histórico que siempre implicó vestir la camiseta albiceleste.

"Una generación de chicos que supo lo que es vestir la camiseta de la selección, que no se achicó a esa mochila pesada que venía de hace años".

El deseo para la final

Sobre el cierre de su publicación, Di María volvió a agradecer al plantel por alcanzar una nueva definición mundialista y dejó un mensaje cargado de afecto.

"Yo solo quiero decirles muchas gracias por una nueva final y por todo lo que le dan a los argentinos".

Finalmente, expresó un deseo para el equipo de Lionel Scaloni de cara al encuentro decisivo frente a España.

"Ah, me olvidaba de algo. Sigan disfrutando que, si ustedes disfrutan, nosotros somos felices".

La carta de Di María a la Selección. (Foto: Instagram angeldimariajm)

Aunque ya no forma parte del plantel, Di María volvió a demostrar el fuerte vínculo que mantiene con la Selección argentina y con sus excompañeros, acompañando desde la distancia un nuevo capítulo de una generación que buscará defender el título mundial conseguido en Qatar 2022.