¿Qué dijo Antonela? El gesto de Messi con Sofi Martínez tras el partido

El triunfo de Argentina frente a Cabo Verde dejó una imagen que se volvió viral en las últimas horas por fuera de lo estrictamente deportivo. Al finalizar el encuentro, Lionel Messi tuvo un acercamiento con la periodista Sofía Martínez que buscó cerrar las especulaciones sobre su relación profesional. El capitán se dirigió a ella y manifestó "Después dicen que no te saludo. Si te miro porque te miro, si te saludo porque te saludo" frente a las cámaras.

Este gesto ocurre tras una semana marcada por versiones que indicaban supuestas restricciones para que la cronista accediera al plantel nacional. Los trascendidos sugerían un malestar de Antonela Roccuzzo por actitudes previas, algo que la propia Martínez ya había desmentido al revelar que la esposa del futbolista se comunicó con ella de forma privada para restar importancia a las especulaciones. El saludo del 10 parece haber terminado definitivamente con los ruidos mediáticos que rodearon la clasificación a octavos de final.

Posteriormente, la periodista expresó su emoción y analizó la importancia del momento con sus colegas de transmisión. Sobre la actitud del líder del equipo, Martínez aseguró "Lo valoro un montón porque ese saludo tiene que ver con algunos ruidos que se generan en la semana y que no corresponden o no tienen ningún tipo de sentido. Son todas mentiras" para reafirmar la falsedad de los rumores. No es la primera vez que la comunicadora debe aclarar su vínculo con el jugador, ya que en el pasado otras imágenes suyas también fueron objeto de interpretaciones que recorrieron el mundo.