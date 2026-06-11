Qué dijo la esposa de Maxi López sobre un cara a cara con Wanda Nara

Un adelanto del programa de telerrealidad El Anti 9, emitido por la plataforma El Vestuario, reveló un diálogo inesperado entre Maxi López y su esposa Daniela Christiansson. El fragmento, que se dio a conocer en Primicias Ya por la pantalla de América, captura el momento en que el exfutbolista plantea una reunión familiar.

Al inicio de la conversación, el deportista le dijo "Ahora que estás relajada…" para introducir el tema. Ante la curiosidad de la modelo, ella le preguntó "¿Qué va a pasar?" en medio de un clima distendido.

En primera instancia, López prefirió no profundizar para no interferir con la celebración de su compañera. "No va a pasar nada. Es tu cumpleaños y quiero que lo disfrutes, mañana charlamos" afirmó el exjugador. Sin embargo, ante el pedido de Christiansson de no postergar la noticia, él finalmente reveló la intención de su anterior pareja. "Quiere venir la madre de los nenes a tomar mates con vos" explicó de forma directa.

La reacción de la mujer fue de aceptación inmediata y humor. "Dale, invitala" contestó entre risas. Ante la sorpresa del propio Maxi López, quien repreguntó "¿La invito? ¿De verdad?", ella confirmó con un "Sí, obvio" definitivo.

En el programa conducido por Marina Calabró y Luis Ventura, la panelista Damasia Ochoa brindó información adicional sobre el contexto de este encuentro. Según la periodista, "Daniela tiene ganas de jugar" y añadió que "Daniela quiere tomar unos mates con Wanda y preguntarle todo". Actualmente la modelo se encuentra en Suiza realizando trámites personales pero planea su vuelta al país junto a su mascota para concretar el cruce televisivo.